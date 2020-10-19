В конце 2018 года немецкая некоммерческая спасательная служба ADAC Luftrettung анонсировала расширенные испытания перспективных 18-роторных пассажирских мультикоптеров Volocopter в качестве альтернативы вертолетам скорой помощи. Спустя почти два года испытания были признаны успешными.

Ранее отмечалось, что преимущество пилотируемого дрона перед медицинским вертолетом заключается в том, что он может вылететь по вызову практически сразу, тогда как даже сокращенная предполетная подготовка вертолетов занимает не менее 20 минут. По итогам испытаний в ADAC пришли к выводу, что на первом этапе аэротакси Volocopter можно будет использовать только для доставки врачей скорой помощи к пациентам, но не для перевозки пациентов. Медицинские вертолеты сейчас используются по такому сценарию в 60% случаев и их замена дронами позволит сократить вредные выбросы и расходы на обслуживание парка вертолетов, пишет N+1.

В ADAC также сообщили, что запуск полноценной системы скорой помощи из дронов Volocopter потребует создания в Германии сети из 250 посадочных площадок для дронов. Завершить сертификацию дронов Volocopter в качестве скорой помощи в ADAC рассчитывают к 2022 году. После этого дроны будут использоваться для доставки врачей в Динкельсбюле (Бавария) и Идар-Оберштайне (Рейнланд-Пфальц). К более масштабному использованию Volocopter планируется перейти в 2025 году.

Напомним, пассажирский дрон Volocopter был представлен в апреле 2017 года. Беспилотник весом 290 килограммов и может принимать на борт до 160 килограммов груза или двух человек среднего телосложения. При максимальной загрузке Volocopter 2X может пролететь 27 километров со скоростью в 70 километров в час или продержаться в воздухе 27 минут, однако в этом случае скорость полета не должна превышать 50 километров в час. Максимальная скорость аппарата составляет 100 километров в час, а на полную зарядку его батарей уходит около двух часов.