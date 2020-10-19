Власти КНР ужесточили законодательство в отношении онлайн-сервисов в целях защиты несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Обновленные требования к интернет-компаниям, которые вступят в силу 1 июня 2021 года, запрещают предлагать несовершеннолетним "продукты и сервисы, которые вызывают зависимость". Запрет распространяется на создателей онлайн-сервисов, включая игровые, а также стриминговые аудио- и видеосервисы. Кроме того, новые правила будут действовать в отношении соцсетей. Чтобы не нарушать закон компаниям необходимо разработать для сервисов функционал, препятствующий зависимости. Например, речь идет о функции контроля времени, которое лица в возрасте до 18 лет проводят за тем или иным сервисом.

Помимо этого, изменения в законодательстве гласят, что интернет-компании должны предпринимать меры для борьбы с онлайн-травлей, а родители и опекуны несовершеннолетних, столкнувшихся с кибербуллингом, получат право требовать от сервисов удалить или заблокировать нанесшие вред ссылки.

Напомним, в ноябре 2019 года власти КНР ввели строгие ограничения для юных любителей онлайн-игр. Несовершеннолетним запретили играть в них с 22 часов вечера до 8 часов утра. Также подросткам было запрещено проводить в онлайн-играх больше полутора часов в день в будние дни и трех часов - в выходные и праздники. В рамках новых правил издатели онлайн-игр должны требовать от пользователей подтвердить свою личность и указать номер мобильного телефона. Кроме того, подростков ограничили в покупке внутриигровых предметов. Так, пользователям от восьми до 16 лет разрешено пополнять счета в онлайн-играх не более чем на 200 юаней в месяц (около 2300 рублей). Игроки от 16 до 18 лет смогут купить внутриигровой валюты на 400 юаней (около 4700 рублей), но не более, чем на 100 юаней за один раз.

Такое серьезное ужесточение связано с тем, что власти связывают увлечение онлайн-играми с низкой успеваемостью подростков и развитием у многих из них близорукости. Чиновники рассчитывают, что новые ограничения помогут "защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних".

В декабре прошлого года в Китае вступило в силу требование о прохождении процедуры сканирования лица при покупке SIM-карт. В Министерстве промышленности и информатизации КНР это ужесточение объясняли необходимостью "защиты прав и интересов граждан в киберпространстве" и усилением борьбы с мошенничеством. Новые правила также запрещают абонентам передавать свои номера другим людям и рекомендуют проверить, не числятся ли за гражданами номера, о которых они не знают.