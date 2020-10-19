Экипаж Международной космической станции (МКС) смог временно устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда". Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер.

"Сейчас мы его (место утечки - прим. NEWSru.com) изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время", - сообщил Вагнер в ходе переговоров с Землей (цитата по РИА "Новости").

В госкорпорации Роскосмос уточнили, что сейчас "оперативная группа управления (ГОГУ) совместно с экипажем МКС разрабатывает программу действий для постоянной герметизации места утечки", передает ТАСС.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, первая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Точно локализовать место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое.

Сейчас на борту МКС находится шесть членов экипажа. На днях на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На МКС их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. Ранее сообщалось, что на борту добравшегося до МКС в рекордный срок корабля "Союз МС-17" находилось оборудование для поиска и устранения утечки воздуха.