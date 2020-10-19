Wikipedia Туалет в модуле "Звезда"

Wikipedia

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) почти сразу же после того, как космонавтам удалось временно решить проблему утечки воздуха в модуле "Звезда", произошла новая неполадка. 19 октября из строя вышел туалет, установленный в российском сегменте станции. Об этом сообщил в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) космонавт Анатолий Иванишин.

Иванишин доложил о проблемах с ассенизационно-санитарным устройством (АСУ). В ответ представитель ЦУПа характеризовал ситуацию как "очень плохую". Как передает "Интерфакс", специалисты не Земле предполагают, что в устройстве мог образоваться пузырь. В настоящее время экипаж станции пытается устранить неисправность.

Также Иванишин сообщил, что в российском сегменте снова отказала система получения кислорода "Электрон-ВМ", которая выходила из строя на днях. На Земле предположили, что эта неполадка связана со стыковкой кабелей, которую космонавт Иван Вагнер осуществил в другой части модуля "Звезда", передает РИА "Новости".

Отметим, что второй туалет на МКС расположен в американском сегменте станции. Ранее в случае поломки одного из двух туалетов станции члены экипажа пользовались вторым. При этом в ноябре прошлого года, когда в американском сегменте МКС сломался туалет, бак АСУ в российском сегменте станции оказался переполнен, и астронавтам пришлось пользоваться памперсами.

Напомним, грузовой корабль Cygnus, который пристыковался к МКС 5 октября, среди прочего доставил на орбиту новый туалет для американского сегмента. Он на 65% меньше текущего аппарата, который планируется продолжить использовать наравне с новым туалетом. Также отмечалось, что инженеры доработали конструкцию космического туалета с учетом отзывов женщин-астронавтов.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа. На днях на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На МКС их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.