По итогам сентября китайская компания Xiaomi заняла второе место на российском рынке смартфонов, уступив только компании Samsung. При этом Xiaomi потеснила компанию Honor (дочерний бренд Huawei), которая опустилась на третье место среди производителей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компании - партнера нескольких производителей электроники и источники на рынке.

Напомним, ранее из-за санкций, введенных властями США в 2019 году, Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS - обновленную версию этой OC представили в начале сентября. Однако пока что продаже устройств компании в мире падают. По данным компании Counterpoint Research, в августе этого года по сравнению с апрелем Huawei потеряла 5% мирового рынка смартфонов (16% против 21%), тогда как доля Xiaomi в тот же период выросла на 3 п.п. (с 8 до 11%).

В России также наблюдается укрепление позиций Xiaomi на фоне сокращения рыночной доли Honor и Huawei. Так, по словам источника издания, близкого к одному из ритейлеров, появившиеся в продаже в мае бюджетные модели Honor 9a, 9c и 9s были плохо приняты рынком, а покупатели начали искать альтернативы этим устройствам. При этом, по данным "М.видео-Эльдорадо", по итогам девяти месяцев года продажи смартфонов Xiaomi выросли на 90%. В МТС сообщили, что в третьем квартале Samsung заняла 28,2% рынка, Xiaomi - 14,9%, а Honor - 13,8%.

По словам гендиректора агентства "ТМТ-консалтинга" Константина Анкилова, Xiaomi давно занимает существенную долю рынка и может использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. В свою очередь гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что часть пользователей смартфонов Huawei и Honor уже перешла к Xiaomi и Samsung.

В середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon. Новые санкции позволяли отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истек 15 сентября.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.

По слухам, в настоящее время Huawei ведет переговоры о продаже бренда Honor с рядом потенциальных покупателей. В их числе называются компания Digital China (основной дистрибьютор устройств Honor), производитель электроники TCL и Xiaomi.