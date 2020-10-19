Производители смартфонов постепенно повышают емкость встроенных аккумуляторов устройств и одновременно соревнуются в разработке технологий быстрой проводной и беспроводной зарядки. Так, летом этого года компания Qualcomm представила технологию быстрой проводной зарядки устройств Quick Charge 5 обеспечивает мощность свыше 100 Вт и позволяет зарядить батарею смартфона с 0 до 100% всего за 15 минут.

Чуть ранее компания Oppo показала технологию проводной зарядки мощностью 125 Вт, позволяющую полностью зарядить батарею смартфона емкостью 4000 мАч за 20 минут. Тогда же Oppo анонсировала новую технологию беспроводной зарядки смартфонов мощностью 65 Вт. Система, получившая название AirVOOC, позволяет зарядить аккумулятор все той же емкости за 30 минут.

Теперь этот рекорд побит - компания Xiaomi продемонстрировала собственную систему беспроводной зарядки мощностью 80 Вт, которая позволяет зарядить батарею емкостью те же 4000 мАч с 0 до 50% за 8 минут. На полную зарядку аккумулятора, судя по демонстрационному видеоролику, потребуется 19 минут.

Пока что в Xiaomi не сообщили, какие смартфоны получат поддержку новой технологии, и когда такие устройства выйдут на рынок. Однако можно предположить, что это произойдет довольно скоро: китайская компания регулярно выпускает смартфоны, которые поддерживают все более продвинутые технологии быстрой зарядки. Например, вышедший недавно на рынок флагманский смартфон Mi 10 Ultra, на модифицированной версии которого компания показала возможности новой технологии, поддерживает беспроводную зарядку, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за 40 минут.