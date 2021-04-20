Компания Amazon открыла в Лондоне парикмахерскую с дополненной реальностью

ericbvd / DepositPhotos

Крупнейший в мире ритейлер компания Amazon объявила об открытии в Лондоне парикмахерской Amazon Salon, где планируется тестировать "новейшие технологии в индустрии". Об этом сообщается в блоге британского подразделения Amazon.

Как пишет The Verge , речь среди прочего идет об использовании приложения с дополненной реальностью, которое позволит клиентам "примерить" различные варианты стрижки и выбрать наиболее подходящую прическу. В компании подчеркнули экспериментальный характер этого направления и уточнили, что Amazon пока не планирует открывать такие парикмахерские в других местах.

Также в новой парикмахерской будет тестироваться технология, которая позволит клиентам получить информацию о продающихся в салоне товарах или приобрести их, просто указав на тот или иной товар, представленный на витрине.

Пока что попасть в Amazon Salon смогут только сотрудники Amazon, а открыть парикмахерскую для всех желающих планируется в ближайшие недели. Ранее Amazon так же тестировала фирменные магазины Amazon Go без продавцов и касс. Первый магазин Go за пределами США открылся в Лондоне в начале марта.

Напомним, в конце января компания Amazon сменила иконку своего мобильного приложения. Новая иконка представляла собой логотип компании на фоне коробки с товарами Amazon, однако у некоторых пользователей она вызвала не самые приятные для компании ассоциации.

Так, синий элемент в верхней части иконки, изображающий синий скотч на посылке, напомнил некоторым короткие усы-щетку. Хотя такие усы стали популярны в начале прошлого века, а одним из их популяризаторов был Чарли Чаплин, позднее этот стиль усов стал прочно ассоциироваться с Адольфом Гитлером. И эта же ассоциация возникла у клиентов Amazon после обновления иконки для ограниченного круга пользователей.