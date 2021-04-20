20 апреля компания Apple провела анонсированную ранее презентацию новых продуктов под названием "Полный расцвет" ("Spring Loaded"), на которой были представлены метки для поиска предметов AirTag, iPhone 12 в новом цвете, обновленные компьютеры iMac, планшеты iPad Pro и приставка Apple TV 4K. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Apple и продолжалась ровно час.
В начале презентации глава Apple Тим Кук сообщил, что линейка смартфонов iPhone 12 пополнилась устройствами iPhone 12 и 12 mini в фиолетовой расцветке. Оформить предзаказ на них можно будет с 23 апреля, а в продаже фиолетовые смартфоны появятся 30 апреля.
PURPLE iPhone 12!!! #AppleEvent pic.twitter.com/fyr1siRS7Y— Safwan AhmedMia (@SuperSaf) April 20, 2021
Метки AirTag
Одной из главных новинок презентации Apple стали метки для поиска предметов AirTag, слухи о которых ходили довольно давно. Метка AirTag представляет собой защищенную от пыли и влаги по стандарту IP67 компактную "таблетку" с чипом U1 и встроенным динамиком, которую можно повесить на различные предметы, включая сумки, рюкзаки или ключи. AirTag позволяет найти потерянные предметы при помощи iPhone и приложения Find My. Смартфон отслеживает местоположение метки через Bluetooth - во время поиска на экране отображается расстояние до метки и направление, а сама метка подает звуковой сигнал.
В Apple подчеркнули, что метки AirTag не используют и не передают данные о местоположении предметов и смартфона, что позволяет сохранить приватность. Сменная батарея метки обеспечивает более года работы.
AirTag появятся в продаже 30 апреля, а оформить заказ на метки можно будет с 23 апреля. Одна метка обойдется в 29 долларов, а набор из четырех меток будет стоить 99 долларов. В России цены за метку и набор составят 3 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
Новый iMac
Также Apple представила обновленные ПК iMac. Теперь эти компьютеры работают на базе фирменного процессора Apple M1, который был представлен в прошлом году. Отказ от чипов компании Intel в пользу собственных процессоров позволил Apple сделать iMac намного компактнее за счет небольшой материнской платы. Кроме того, потребляющие меньше энергии чипы не нуждаются в относительно громоздкой системе охлаждения, место которой заняли два маленьких вентилятора. Еще одной отличительной особенностью новых Mac стали яркие версии - компьютер доступен не только в привычном светло сером цвете, но и в шести других цветах.
Как пишет The Verge, новый iMac получил 24 дюймовый 4.5K дисплей с более узкими рамками сверху и по бокам по сравнению с моделью прошлого поколения. Экран iMac поддерживает технологию True Tone, позволяющую автоматически настраивать цветовую температуру с учетом освещения, а важным нововведением для многих поклонников iMac стала встроенная камера с разрешением 1080p. Также ПК получили продвинутую аудиосистему из шести динамиков.
Вместе с новыми iMac Apple также представила обновленные клавиатуру, мышь и трекпад в цветах новых ПК. Беспроводная клавиатура получила специальную кнопку с поддержкой датчика отпечатков Touch ID.
Обновленные iMac появятся в продаже во второй половине мая, а оформить предзаказ на них можно будет с 30 апреля. Базовая модель с 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 256 ГБ будет стоит от 1299 долларов. Стартовая цена iMac в России составит 130 тыс. рублей.
iPad Pro
Что же касается 11- и 12,5-дюймового планшетов iPad Pro, то теперь и они получили процессор M1, что превращает их из мощных мобильных устройств в полноценные аналоги компьютеров Apple. Переход на новые чипы не только существенно повысил производительность планшетов, но и увеличил время их автономной работы: в Apple утверждает, что планшеты теперь могут работать без подзарядки целый день.
Обновленные планшеты также получили разъем Thunderbolt, поддержку сетей связи 5G и улучшенные основные камеры с 12-Мп сверширокоугольным модулем, которые могут вести съемки почти в полной темноте. Отличительной чертой фронтальной камеры новых iPad Pro стал режим Center Stage отслеживающий движущиеся объекты во время видеозвонков.
Отдельное внимание в ходе презентации было уделено 12,9-дюймовому iPad Pro. Этот планшет получил состоящий из 10 тыс. диодов Mini-LED дисплей Liquid Retina XDR, который отличается повышенной яркостью и контрастностью. Оба планшета по-прежнему поддерживают фирменный стилус Apple Pencil и съемную клавиатуру Magic Keyboard.
Новые iPad Pro станут доступны для предзаказа 30 апреля и выйдут на рынок во второй половине мая. 11-дюймовая модель стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая - от 1099 долларов. Российские стартовые цены планшетов составляют 78 тыс. и 107 тыс. рублей соответственно.
Aple TV 4K
Наконец, на презентации была показана обновленная телеприставка Apple TV 4K. Устройство, пришедшее на смену модели 2017 года, получило процессор A12 Bionic и улучшенную поддержку технологии Dolby Vision. Apple TV 4K позволяет воспроизводить HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду. Также разработчики добавили поддержку более плавного воспроизведения через AirPlay HDR-контента, снятого на iPhone. Главной новой функцией приставки стала возможность настройки телевизора с помощью экрана iPhone. Это функция позволяет отрегулировать баланс белого для улучшения качества картинки, пишет Rozetked.
Обновленная приставка практически не изменилась внешне, но получила полностью переработанный пульт дистанционного управления Siri Remote (пульт приставки прошлого поколения вызывал немало нареканий). Пульт выполнен из переработанного алюминия и оснащен несколькими кнопками, а также пятипозиционной круглой сенсорной панелью.
#AppleEvent summary on the new Apple TV 4K— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2021
$179 for 32 GB
$199 for 64 GB pic.twitter.com/ZcIPL9q665
Приставка станет доступна для покупки 30 апреля. Базовая версия Apple TV 4K с памятью объемом 32 ГБ обойдется в 179 долларов, а версия с 64 ГБ памяти будет стоить 199 долларов. Российские цены приставок составляют 17 тыс. и 19 тыс. рублей.