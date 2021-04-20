20 апреля компания Apple провела анонсированную ранее презентацию новых продуктов под названием "Полный расцвет" ("Spring Loaded"), на которой были представлены метки для поиска предметов AirTag, iPhone 12 в новом цвете, обновленные компьютеры iMac, планшеты iPad Pro и приставка Apple TV 4K. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Apple и продолжалась ровно час.

В начале презентации глава Apple Тим Кук сообщил, что линейка смартфонов iPhone 12 пополнилась устройствами iPhone 12 и 12 mini в фиолетовой расцветке. Оформить предзаказ на них можно будет с 23 апреля, а в продаже фиолетовые смартфоны появятся 30 апреля.

Метки AirTag

Одной из главных новинок презентации Apple стали метки для поиска предметов AirTag, слухи о которых ходили довольно давно. Метка AirTag представляет собой защищенную от пыли и влаги по стандарту IP67 компактную "таблетку" с чипом U1 и встроенным динамиком, которую можно повесить на различные предметы, включая сумки, рюкзаки или ключи. AirTag позволяет найти потерянные предметы при помощи iPhone и приложения Find My. Смартфон отслеживает местоположение метки через Bluetooth - во время поиска на экране отображается расстояние до метки и направление, а сама метка подает звуковой сигнал.

В Apple подчеркнули, что метки AirTag не используют и не передают данные о местоположении предметов и смартфона, что позволяет сохранить приватность. Сменная батарея метки обеспечивает более года работы.

AirTag появятся в продаже 30 апреля, а оформить заказ на метки можно будет с 23 апреля. Одна метка обойдется в 29 долларов, а набор из четырех меток будет стоить 99 долларов. В России цены за метку и набор составят 3 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Новый iMac

Также Apple представила обновленные ПК iMac. Теперь эти компьютеры работают на базе фирменного процессора Apple M1, который был представлен в прошлом году. Отказ от чипов компании Intel в пользу собственных процессоров позволил Apple сделать iMac намного компактнее за счет небольшой материнской платы. Кроме того, потребляющие меньше энергии чипы не нуждаются в относительно громоздкой системе охлаждения, место которой заняли два маленьких вентилятора. Еще одной отличительной особенностью новых Mac стали яркие версии - компьютер доступен не только в привычном светло сером цвете, но и в шести других цветах.

Как пишет The Verge , новый iMac получил 24 дюймовый 4.5K дисплей с более узкими рамками сверху и по бокам по сравнению с моделью прошлого поколения. Экран iMac поддерживает технологию True Tone, позволяющую автоматически настраивать цветовую температуру с учетом освещения, а важным нововведением для многих поклонников iMac стала встроенная камера с разрешением 1080p. Также ПК получили продвинутую аудиосистему из шести динамиков.

Вместе с новыми iMac Apple также представила обновленные клавиатуру, мышь и трекпад в цветах новых ПК. Беспроводная клавиатура получила специальную кнопку с поддержкой датчика отпечатков Touch ID.

Обновленные iMac появятся в продаже во второй половине мая, а оформить предзаказ на них можно будет с 30 апреля. Базовая модель с 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 256 ГБ будет стоит от 1299 долларов. Стартовая цена iMac в России составит 130 тыс. рублей.

iPad Pro

Что же касается 11- и 12,5-дюймового планшетов iPad Pro, то теперь и они получили процессор M1, что превращает их из мощных мобильных устройств в полноценные аналоги компьютеров Apple. Переход на новые чипы не только существенно повысил производительность планшетов, но и увеличил время их автономной работы: в Apple утверждает, что планшеты теперь могут работать без подзарядки целый день.

Обновленные планшеты также получили разъем Thunderbolt, поддержку сетей связи 5G и улучшенные основные камеры с 12-Мп сверширокоугольным модулем, которые могут вести съемки почти в полной темноте. Отличительной чертой фронтальной камеры новых iPad Pro стал режим Center Stage отслеживающий движущиеся объекты во время видеозвонков.

Отдельное внимание в ходе презентации было уделено 12,9-дюймовому iPad Pro. Этот планшет получил состоящий из 10 тыс. диодов Mini-LED дисплей Liquid Retina XDR, который отличается повышенной яркостью и контрастностью. Оба планшета по-прежнему поддерживают фирменный стилус Apple Pencil и съемную клавиатуру Magic Keyboard.

Новые iPad Pro станут доступны для предзаказа 30 апреля и выйдут на рынок во второй половине мая. 11-дюймовая модель стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая - от 1099 долларов. Российские стартовые цены планшетов составляют 78 тыс. и 107 тыс. рублей соответственно.

Aple TV 4K

Наконец, на презентации была показана обновленная телеприставка Apple TV 4K. Устройство, пришедшее на смену модели 2017 года, получило процессор A12 Bionic и улучшенную поддержку технологии Dolby Vision. Apple TV 4K позволяет воспроизводить HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду. Также разработчики добавили поддержку более плавного воспроизведения через AirPlay HDR-контента, снятого на iPhone. Главной новой функцией приставки стала возможность настройки телевизора с помощью экрана iPhone. Это функция позволяет отрегулировать баланс белого для улучшения качества картинки, пишет Rozetked .

Обновленная приставка практически не изменилась внешне, но получила полностью переработанный пульт дистанционного управления Siri Remote (пульт приставки прошлого поколения вызывал немало нареканий). Пульт выполнен из переработанного алюминия и оснащен несколькими кнопками, а также пятипозиционной круглой сенсорной панелью.

#AppleEvent summary on the new Apple TV 4K



$179 for 32 GB

$199 for 64 GB pic.twitter.com/ZcIPL9q665 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2021

Приставка станет доступна для покупки 30 апреля. Базовая версия Apple TV 4K с памятью объемом 32 ГБ обойдется в 179 долларов, а версия с 64 ГБ памяти будет стоить 199 долларов. Российские цены приставок составляют 17 тыс. и 19 тыс. рублей.