Соцсеть Facebook анонсировала появление ряда функций, связанных с голосовым общением пользователей. Некоторые нововведения позволят Facebook конкурировать с соцсетью Clubhouse, которая недавно пережила пик популярности.

В компании сообщили, что летом этого года в Facebook появится инструмент Soundbites, предназначенный для создания коротких аудиоклипов, которые пользователи смогут размещать на своих страницах. Кроме того, пользователям соцсети станет доступна возможность поиска и прослушивания подкастов в приложении соцсети и в фоновом режиме. Наконец, Facebook запустит функцию создания аудиокомнат (именно такую возможность сейчас предлагает пользователям Clubhouse). Сперва эта возможность появится в группах, а затем ее планируют внедрить в Facebook Messenger.

Помимо этого, компания предоставит создателям аудиоконтента несколько инструментов для заработка. Так, в аудиокомнатах можно будет поддержать любимых авторов через функцию Facebook Stars или отправить пожертвования на благотворительные цели. Вскоре после запуска Facebook предложит другие модели монетизации аудиокомнат, например, возможность взимать плату за доступ в комнату через покупку или подписку, пишет TJ .

Напомним, в декабре прошлого года голосовые чаты запустил мессенджер Telegram. В марте этого года разработчики существенно расширили возможности пользователей по созданию таких чатов. Сейчас их можно создавать в группах и каналах и сохранять в виде подкастов.

Для создания голосового чата администратору группы или канала нужно перейти в настройки и выбрать пункт "Начать голосовой чат". Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы могут включить запись чата. Файл с записью будет автоматически размещен в чате "Избранное" после окончания разговора. При этом участники будут знать, что разговор записывает - об этом их предупредит красная точка рядом с названием чата.