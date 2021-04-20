В даркнете обнаружилась виртуальная приемная Службы внешней разведки России

svr.gov.ru

Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете (теневой сегмент интернета), через которую всем желающим предлагается присылать в ведомство важную информацию. Англоязычное сообщение с инструкцией по использованию этого канала обратной связи появилось на сайте СВР в конце декабря 2020 года, но официально об этом не сообщалось, а СМИ обратили внимание на существование такой приемной только сейчас.

В описании говорится, что виртуальная приемная СВР в сети TOR предназначена для тех, кто "находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации". По данным канала "Настоящее время"* , которое первым сообщило о приемной, это первая приемная в даркнете для европейских разведывательных ведомств.

Отправить информацию пользователям предлагают "безопасным и анонимным способом". Инструкция гласит, что сперва нужно скачать свободное ПО для доступа в даркнет из авторитетных независимых источников, например, Tor или Tails. Затем посетителю предлагают зайти на сайт приемной в доменной зоне .onion, ввести проверочный код и скопировать пять случайных слов на английском языке. В дальнейшем фраза понадобится для доступа к ответу службы на отправленное сообщение. Для дополнительной защиты СВР предлагает зашифровать письмо с помощью системы PGP, которая превращает обычный текст в хаотический набор символов, пишет TJ .

Через этот канал СВР можно отправить файлы общим до 15 МБ и текст неограниченной длины. Так, форма позволила отправить полный текст романа Льва Толстого "Война и мир".