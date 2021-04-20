В даркнете обнаружилась виртуальная приемная Службы внешней разведки России

Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете (теневой сегмент интернета), через которую всем желающим предлагается присылать в ведомство важную информацию. Англоязычное сообщение с инструкцией по использованию этого канала обратной связи появилось на сайте СВР в конце декабря 2020 года, но официально об этом не сообщалось, а СМИ обратили внимание на существование такой приемной только сейчас.
В описании говорится, что виртуальная приемная СВР в сети TOR предназначена для тех, кто "находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации". По данным канала "Настоящее время"*, которое первым сообщило о приемной, это первая приемная в даркнете для европейских разведывательных ведомств.
Отправить информацию пользователям предлагают "безопасным и анонимным способом". Инструкция гласит, что сперва нужно скачать свободное ПО для доступа в даркнет из авторитетных независимых источников, например, Tor или Tails. Затем посетителю предлагают зайти на сайт приемной в доменной зоне .onion, ввести проверочный код и скопировать пять случайных слов на английском языке. В дальнейшем фраза понадобится для доступа к ответу службы на отправленное сообщение. Для дополнительной защиты СВР предлагает зашифровать письмо с помощью системы PGP, которая превращает обычный текст в хаотический набор символов, пишет TJ.
Через этот канал СВР можно отправить файлы общим до 15 МБ и текст неограниченной длины. Так, форма позволила отправить полный текст романа Льва Толстого "Война и мир".
Отметим, что использование сети Tor хоть и повышает приватность пользователей, но не гарантирует полную анонимность. Так, в 2019 году хакеры взломали и передали журналистам архив с сервера московской IT-компании "Сайтэк". Из документов следовало, что компания выполняла работы по как минимум 20 непубличным IT-проектам, заказанным российскими спецслужбами и ведомствами. В их числе был проект по деанонимизации пользователей браузера Tor.
* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента