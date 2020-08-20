Техасский стартап OnwardMobility сообщил о покупке лицензии на использование бренда BlackBerry и анонсировал выпуск своего первого смартфона под этим брендом в 2021 году.

Подробности о сроках выхода устройства на рынок и его характеристиках не раскрываются. Известно лишь, что смартфон получит поддержку сетей 5G, а также аппаратную QWERTY-клавиатуру, которая была неотъемлемой частью классических смартфонов BlackBerry, пишет CNews. Выпускать смартфон будет FIH Mobile ("дочка" компании Foxconn), а целевой аудиторией смартфона, судя по всему, станут корпоративные пользователи.

"Для нас главное создать не только самое безопасное и производительное устройство, но также и удобное в повседневном использовании. Это означает такие аспекты, как первоклассная камера, и другие характеристики, которые вы ожидаете от телефона для повседневности. В то же время мы понимаем, что должны быть конкурентноспособны, как и наши цены", - приводит TJ слова гендиректора OnwardMobility Питера Франклина.

Напомним, канадская компания BlackBerry официально объявила о прекращении выпуска новых смартфонов осенью 2016 года. Причиной такого решения стало бедственное финансовое положение компании. В декабре того же года компания TCL приобрела права на производство Android-смартфонов под брендом BlackBerry.

В 2017 году TCL выпустила первый совместный продукт - BlackBerry KeyOne. По оценкам аналитика Франциско Джеронимо, за год было продано около 850 тыс. этих смартфонов. Всего же TCL выпустила четыре модели смартфонов BlackBerry: KEYone, Motion, KEY2 и KEY2 LE. Последний из них появился в продаже в конце 2018 года.

В феврале этого года TCL объявила, что прекратит выпуск и продажу устройств под брендом BlackBerry с 31 августа 2020 года. Тогда же в компании уточнили, что TCL будет поддерживать выпущенные смартфоны до 31 августа 2022 года.