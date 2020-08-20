В Сети начали втридорога продавать iPhone с установленной игрой Fortnite

Sergey Galyonkin / wikimedia.org Удаление популярной игры Fortnite, разработанной компанией Epic Games, из магазина приложений App Store привело к появлению в интернете множества объявлений о продаже смартфонов iPhone разных поколений с установленной на них Fortnite

Pixabay.com

Удаление популярной игры Fortnite, разработанной компанией Epic Games, из магазина приложений App Store привело к появлению в интернете множества объявлений о продаже смартфонов iPhone разных поколений с установленной на них Fortnite. При этом цена таких устройств может заметно превышать цену аналогичных смартфонов без Fortnite.

Как пишет TJ, на площадке eBay появилось немало объявлений о продаже iPhone с Fortnite. Стоимость устройств составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Такие же объявления появились на российских сайтах "Юла" и Avito, где смартфоны стоят десятки и сотни тысяч рублей.

В пресс-службе "Юлы" сообщили, что из-за повышенного интереса покупателей в компании даже добавили специальный фильтр "с Fortnite" в категории объявлений о продаже смартфонов.

Предприниматели от бога добрались и до России: Авито ломится от объявлений о продаже яблочных устройств с установленным Fortnite. Цены - сказка: "восьмёрка" за 195 000 ₽, "одиннадцатый" за 350 000 ₽, и ещё куча предложений ???? pic.twitter.com/pq5asvlzLo—  AppleJesus (@AppleJesus) August 18, 2020

Отметим, что удаление Fortnite из App Store не позволяет установить игру только на те iOS-устройста, на которых она не была установлена ранее. Если пользователь уже скачивал игру, но затем удалил ее со смартфона, то может восстановить Fortnite, пишет The Verge. Для этого нужной открыть App Store зайти в раздел "Мои покупки" и найти Fortnite в списке. Затем игру можно будет установить повторно. Эта схема работает и для иных игр и приложений, которые по разным причинам были удалены из App Store.

Напомним, поводом для удаления Fortnite из App Store, а также из магазина Google Play стала активация разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple и Google, которые берут за такие переводы комиссию. Еpic Games в ответ подала в суд на обе компании. Вскоре стало известно, что Apple пригрозила удалить из App Store аккаунт разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac. Это произойдет, если стороны не урегулируют разногласия до 28 августа. В связи с этим Epic Games обратилась в суд, чтобы заморозить решение об удалении аккаунтов на время разбирательства.

В середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.