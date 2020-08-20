В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прокомментировали нашумевшее видео с борта МКС, на котором запечатлены пять неопознанных светящихся объектов

Стоп-кадр видео Ivan Vagner / Twitter Напомним, таймлапс с НЛО, опубликовал накануне в своем микроблоге российский космонавт Иван Вагнер, который затруднился объяснить происхождение этих объектов

Стоп-кадр видео Ivan Vagner / Twitter

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прокомментировали нашумевшее видео с борта МКС, на котором запечатлены пять неопознанных светящихся объектов.

Напомним, таймлапс с НЛО, опубликовал накануне в своем микроблоге российский космонавт Иван Вагнер, который затруднился объяснить происхождение этих объектов. В опубликованном на сайте ИКИ РАН комментарии ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Ивана Эйсмонта приведены сразу две версии о возможной природе попавших в кадр объектов.

"Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, - это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным, - мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. Спутники Starlink движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру", - сказал Эйсмонт, уточнив, что речь идет о проекции на наблюдателя, а не действительном движении спутников.

При этом эксперт подчеркнул, что для проверки этой гипотезы необходимо иметь более точные данные.

На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Напомним, последняя на данный момент миссия по запуску спутников Starlink, которые станут частью системы глобального доступа к интернету, состоялась 18 августа. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

В конце апреля Министерство обороны США официально подтвердило подлинность кадров видеосъемок, сделанных пилотами ВМФ США, на которых зафиксированы некие неопознанные летающие феномены. Три видео, о которых идет речь, были сняты в 2004 и 2015 годах с помощью инфракрасных камер, установленных на военных самолетах США. Первая видеозапись показывает инцидент, произошедший в 2004 году, второе видео и третье видео были записаны в январе 2015 года. Все они попали в Сеть после несанкционированных утечек в 2007 и 2017 годах, и с тех пор вызывают все новые и новые всплески интереса к "засекреченным" Пентагоном кадрам, на которых четко видны неопознанные летающие объекты и слышны переговоры недоумевающих пилотов.

Военное ведомство США рассекретило эти видеозаписи еще в августе 2017 года. В апреле этого года представитель Пентагона подтвердил подлинность роликов, отметив, что военные считают обнаруженные летчиками объекты "неопознанными воздушными явлениями", а не НЛО.