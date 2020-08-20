В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прокомментировали нашумевшее видео с борта МКС, на котором запечатлены пять неопознанных светящихся объектов Напомним, таймлапс с НЛО, опубликовал накануне в своем микроблоге российский космонавт Иван Вагнер, который затруднился объяснить происхождение этих объектов
 
 
 
В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прокомментировали нашумевшее видео с борта МКС, на котором запечатлены пять неопознанных светящихся объектов
Стоп-кадр видео Ivan Vagner / Twitter
 
 
 
Напомним, таймлапс с НЛО, опубликовал накануне в своем микроблоге российский космонавт Иван Вагнер, который затруднился объяснить происхождение этих объектов
Стоп-кадр видео Ivan Vagner / Twitter

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прокомментировали нашумевшее видео с борта МКС, на котором запечатлены пять неопознанных светящихся объектов.

Напомним, таймлапс с НЛО, опубликовал накануне в своем микроблоге российский космонавт Иван Вагнер, который затруднился объяснить происхождение этих объектов. В опубликованном на сайте ИКИ РАН комментарии ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Ивана Эйсмонта приведены сразу две версии о возможной природе попавших в кадр объектов.

"Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, - это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным, - мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. Спутники Starlink движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру", - сказал Эйсмонт, уточнив, что речь идет о проекции на наблюдателя, а не действительном движении спутников.

При этом эксперт подчеркнул, что для проверки этой гипотезы необходимо иметь более точные данные.

Напомним, последняя на данный момент миссия по запуску спутников Starlink, которые станут частью системы глобального доступа к интернету, состоялась 18 августа. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

В конце апреля Министерство обороны США официально подтвердило подлинность кадров видеосъемок, сделанных пилотами ВМФ США, на которых зафиксированы некие неопознанные летающие феномены. Три видео, о которых идет речь, были сняты в 2004 и 2015 годах с помощью инфракрасных камер, установленных на военных самолетах США. Первая видеозапись показывает инцидент, произошедший в 2004 году, второе видео и третье видео были записаны в январе 2015 года. Все они попали в Сеть после несанкционированных утечек в 2007 и 2017 годах, и с тех пор вызывают все новые и новые всплески интереса к "засекреченным" Пентагоном кадрам, на которых четко видны неопознанные летающие объекты и слышны переговоры недоумевающих пилотов.

Военное ведомство США рассекретило эти видеозаписи еще в августе 2017 года. В апреле этого года представитель Пентагона подтвердил подлинность роликов, отметив, что военные считают обнаруженные летчиками объекты "неопознанными воздушными явлениями", а не НЛО.