"Сбербанк" закрыл анонсированную в июне этого года сделку об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в 2ГИС - российской компании, занимающейся разработкой цифровых карт и справочников городов. Об этом сообщается в пресс-релизе "Сбербанка".

В результате сделки, в которой также участвовал "О2О Холдинг" (совместное предприятие "Сбербанка" и Mail.ru Group), доля "Сбербанка" в 2ГИС составила 72%, а доля О2О - 3%. Основатели и менеджмент 2ГИС сохранили за собой 25% в компании, общую стоимость которой перед сделкой оценили в 14,3 млрд рублей. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

"Сбербанк" и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес", - говорилось в июньском сообщении. Среди прочего платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта, заказывать и оплачивать его.

Кроме того, 2ГИС станет маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, что даст им доступ к новой аудитории. Появление своей картографической платформы даст компаниям экосистемы "Сбербанка" возможность создавать новые продукты и сервисы. Также интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса "Сбербанка" и совместного предприятия "Сбербанка" с Mail.ru Group.

"За два месяца с момента анонса сделки мы убедились, что в лице "Сбербанка" получили не только мажоритарного акционера, но и партнера с мощной экспертизой и технологиями. При этом 2ГИС остается самостоятельным в принятии решений о развитии продукта - мы первыми в стране научились зарабатывать на бесплатных картах и понимаем, как развивать сервис дальше. Мы сохранили команду, более того, активизировали прием специалистов для работы над новыми функциями 2ГИС и проектами, которые принесут пользу экосистеме "Сбербанка" и нашим пользователям", - заявил основатель 2ГИС Александр Сысоев.

Напомним, в конце июля "Яндекс" и "Сбербанк" закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. "Яндекс" продал "Сбербанку" свою долю в "Яндекс.Деньгах" и консолидировал 100% "Яндекс.Маркета", заплатив 39,6 млрд рублей.