Затраты российских операторов на развитие сетей 5G оценили в 1 трлн рублей

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Совокупные инвестиции операторов связи в развитие сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России с 2021 по 2027 год могут составить 1-1,1 трлн рублей. С таким прогнозом выступили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пишет РБК .

Такая оценка затрат основана на данных о текущей ситуации с внедрением 5G и регулированием это сферы. При этом в АКРА отметили, что перспективы этой технологии в России пока остаются неопределенными, поскольку операторы пока не получили радиочастоты для развития новых сетей. Также пока неясно, придется ли компаниям использовать для сетей 5G только российское оборудование.

"Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8-4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G", - добавили аналитики, уточнив, что активное развитие сетей 5G в России может начаться в 2024 году.

Приведенная в отчете АКРА оценка затрат примерно в 1,7 раза превышает объем российского рынка телекоммуникаций, который по итогам прошлого составил 1,79 трлн рублей, увеличившись на 2% по сравнению с 2019 годом. В АКРА прогнозируют, что в 2024 году объем рынка приблизится к 2 трлн рублей.

Представители "Ростелекома", МТС, "ВымпелКома" (бренд "Билайн") и "МегаФона" отказались комментировать оценку затрат АКРА. Так, в "Ростелекоме" заявили, что пока рано делать подобные прогнозы и оценивать влияние расходов на финансовые показатели компаний. Представитель оператора напомнил, что "дорожная карта" развития 5G предусматривает запуск первых коммерческих сетей 5G в России в 2024 году в городах-миллионниках. Они должны быть построены на отечественном оборудовании, разработка которого пока находится на стадии прототипов.

Напомним, лучшим для 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон" используется для связи военными и Роскосмосом. В качестве основного для внедрения технологии 5G в России власти предлагают использовать диапазон 4,7-4,9 ГГц, но операторы выступают против этого плана. Так, если российским сотовым операторам придется создавать сети 5G под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Кроме того, диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении в 300 километров от сухопутной границы с этими странами и 450 километров - от морской.