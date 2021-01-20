Компания LG может покинуть рынок смартфонов

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Южнокорейская компания LG рассматривает возможность закрытия бизнеса по производству смартфонов в 2021 году в связи с невозможностью конкурировать с крупнейшими производителями смартфонов. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на письмо, которое направил сотрудникам глава LG Квон Бонг-сеок.

Как пишет The Verge , за последние пять лет бизнес по производству смартфонов принес LG убытки в размере около 4,5 млн долларов. Представитель LG сообщил The Korea Herald, что в связи с усилением конкуренции на рынке компании нужно взвесить все аргументы и принять наилучшее решение. Сейчас в LG рассматривают варианты продажи бизнеса по производству смартфонов, его закрытие или сокращение.

В комментарии для The Verge в LG подтвердили подлинность письма сотрудникам, но подчеркнули, что окончательное решение о будущем смартфонов LG пока не принято.

Слухи о том, что LG может уйти с рынка смартфонов, появились в начале января, однако тогда в компании их решительно опровергли. За последние годы компания выпустила несколько флагманских Android-смартфонов, которые должны были составить конкуренцию устройствам Samsung и Huawei, но эти попытки не помогли компании увеличить свою долю на рынке. Представленный осенью прошлого года смартфон Wing с поворотным дисплеем и дополнительным экраном под ним тоже не пользуется большим спросом на рынке.

На прошедшей недавно технологической выставке CES компания представила прототип смартфона со сворачивающимся дисплеем и пообещала выпустить серийную версию в этом году, но теперь LG может отказаться от планов производства таких смартфонов.