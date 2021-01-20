В связи с публикацией расследования ФБК о дворце Владимира Путина на мысе Идокопас пользователь YouTube под ником Skillnez решил изучить эту местность с высоты в недавно вышедшей новой части игры Microsoft Flight Simulator.

В расследовании Алексей Навальный рассказал о самых строгих мерах безопасности, действующих в районе дворца, расположенного недалеко от Геленджика. "Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт", - говорится в тексте расследования. Но если в реальности полеты над дворцом запрещены, а ФБК удалось снять постройку и территорию с дрона только с четвертой попытки, то в симуляторе Microsoft таких ограничений нет.

Skillnez отметил, что создатели симулятора смогли довольно точно воссоздать территорию дворца, включая главное здание и соседние постройки. "Довольно детально, если сравнивать с тем, что мы можем увидеть на картах, например, в "Яндексе", - сказал он в видеоролике. При этом автор указал на отличия игрового ландшафта от реального, которые связаны с недавней постройкой на территории нового подземного спортивного комплекса с хоккейной площадкой.

Напомним, в ФБК оценили стоимость дворца в 100 млрд рублей. По данным Навального и его соратников, деньги на строительство и содержание дворца, виноградников и других объектов, которые входят в этот комплекс, выделяли бизнесмены из окружения Владимира Путина.