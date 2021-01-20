SpaceX запустила тысячный спутник Starlink и установила новый рекорд повторного использования первой ступени ракеты Falcon 9

SpaceX / Twitter

Американская космическая компания SpaceX 20 января запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 17-м по счету в рамках проекта Starlink.

Ракета-носитель со спутниками была запущена со стартовой площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 16 часов 2 минуты по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в восьмой раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это первый по счету разгонный блок Falcon 9, совершивший по восемь взлетов и посадок. Также в этой миссии повторно использовались обе половинки носового обтекателя ракеты.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/3nh3jongIY — SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Примерно через час после запуска ракеты все аппараты были одновременно выведены на орбиту. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/XrHInb3aYT — SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. К настоящему времени компания запустила уже 1013 спутников Starlink (52 аппарата были сведены с орбиты).

В начале сентября прошлого года в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры. В октябре компания начала бета-тестирование системы в Канаде и северных регионов США, и первые участники программы, получившей название "Лучше, чем ничего", высоко оценили качество и скорость интернета Starlink.