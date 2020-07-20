Сервис GitHub, купленный компанией Microsoft за 7,5 млрд долларов в 2018 году, поместил программный код всех активных проектов в хранилище Arctic Code Vault, оборудованное на острове Шпицберген (Свальбард). Об этом сообщается в блоге GitHub.

В компании пояснили, что это было сделано, чтобы сохранить ПО с открытым исходным кодом для будущих поколений, поместив его в самое надежное хранилище. В архив поместили копию всех активных публичных репозиториев в GitHub, сделанную 2 февраля этого года, уточняет SecurityLab.

Всего архив включает 21 ТБ данных, которые были записаны на специальные ленты в бобинах компании Piql. Это полиэфирная пленка на основе галогенидов серебра. В каждой катушке чуть больше километра пленки (1066 метров). Всего было записано 186 таких катушек, пишет 3DNews.

"Изначально мы планировали отправить нашу команду в Норвегию для личного сопровождения открытого исходного кода в Арктику, но поскольку мир по-прежнему борется с пандемией, нам пришлось скорректировать свои планы. Мы оставались в тесном контакте с нашими партнерами, выжидая, когда они смогут безопасно отправиться на Свальбард. Мы рады сообщить, что код был успешно положен на хранение в Arctic Code Vault 8 июля 2020 года", - сообщили в GitHub.

GitHub представляет собой крупнейший сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов, который объединяет хранилище более 100 млн проектов с открытым кодом и социальную сеть для разработчиков. Услугами платформы пользуются более 40 млн разработчиков по всему миру и более 1,5 млн компаний, включая Apple, Amazon и Google.

Отметим, что на Шпицбергене также расположено всемирное хранилище семян. Оно было создано, чтобы не допустить уничтожения различных культур в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление.