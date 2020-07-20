В ночь на 20 мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили к Марсу первый в истории страны и всего арабского мира межпланетный космический аппарат. Этот исследовательский зонд получил название Hope ("Надежда").

Запуск был осуществлен в 0 часов 58 минут по московскому времени с японского космодрома Танэгасима при помощи японской ракеты-носителя H-IIA. Примерно через час после запуска аппарат Hope был выведен на расчетную околоземную орбиту, с которой ему предстоит отправиться к Марсу в середине августа. Выход зонда на Марсианскую орбиту запланирован на февраль следующего, а сама миссия приурочена к 50-летию образования ОАЭ, которое арабская страна будет отмечать в декабре 2021 года, пишет The Verge.

Аппарат Hope был создан в коллаборации Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других организаций, включая Университет Аризоны и Калифорнийский университет в Беркли.

Этот зонд предназначен для изучения марсианской атмосферы. В ходе работы на орбите Марса аппарат будет исследовать изменения погоды и фиксировать различные метеорологические явления в нижних слоях атмосферы, например пылевые бури. Для решения этих задач зон оснащен многодиапазонной камерой EXI, инфракрасным спектрометром EMIRS и ультрафиолетовым спектрометром EMUS.

Запуск миссии Hope стал первым из трех запланированных в этом году запусков к Марсу. В ближайшие дни свои аппараты к Красной планете запустят США и Китай. Так, NASA планирует отправить на соседнюю планету марсоход Perseverance, а китайская миссия "Тяньвэнь-1" предусматривает вывод аппарата на орбиту Марса и доставку на его поверхность небольшого ровера. На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.