В ночь на 20 мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили к Марсу первый в истории страны и всего арабского мира межпланетный космический аппарат. Этот исследовательский зонд получил название Hope ("Надежда").

Запуск был осуществлен в 0 часов 58 минут по московскому времени с японского космодрома Танэгасима при помощи японской ракеты-носителя H-IIA. Примерно через час после запуска аппарат Hope был выведен на расчетную околоземную орбиту, с которой ему предстоит отправиться к Марсу в середине августа. Выход зонда на Марсианскую орбиту запланирован на февраль следующего, а сама миссия приурочена к 50-летию образования ОАЭ, которое арабская страна будет отмечать в декабре 2021 года, пишет The Verge.

UAE's Mars probe "Hope" starts its journey to Mars atop Japan's H2A rocket. It's the first Mars mission by an Arab nation as UAE 'hopes' to ramp up its role in space pic.twitter.com/qUI7rZ79jt— Joey Roulette (@joroulette) July 19, 2020

Launch process complete: The Hope Probe has successfully separated from the launch vehicle. #HopeMarsMission— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

Аппарат Hope был создан в коллаборации Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других организаций, включая Университет Аризоны и Калифорнийский университет в Беркли.

Этот зонд предназначен для изучения марсианской атмосферы. В ходе работы на орбите Марса аппарат будет исследовать изменения погоды и фиксировать различные метеорологические явления в нижних слоях атмосферы, например пылевые бури. Для решения этих задач зон оснащен многодиапазонной камерой EXI, инфракрасным спектрометром EMIRS и ультрафиолетовым спектрометром EMUS.

Запуск миссии Hope стал первым из трех запланированных в этом году запусков к Марсу. В ближайшие дни свои аппараты к Красной планете запустят США и Китай. Так, NASA планирует отправить на соседнюю планету марсоход Perseverance, а китайская миссия "Тяньвэнь-1" предусматривает вывод аппарата на орбиту Марса и доставку на его поверхность небольшого ровера. На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.