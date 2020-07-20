Фото NEWSru.com "Яндекс" обжаловал решение об отмене регистрации товарного знака "Яндекс.Афиша"

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Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам с целью обжаловать решение Палаты по патентным спорам Роспатента об отмене регистрации товарного знака "Яндекс.Афиша". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Из картотеки арбитражных дел следует, что "Яндекс" подал иск 16 июля 2020 года, третьим лицом в деле является ООО "Компания Афиша", а иным лицом - Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Дата заседания по иску компании пока не назначена.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group) обратилась в Палату по патентным спорам с требованиями запретить компаниям МТС и "Яндекс" использовать слово "афиша" в названиях своих товарных знаков. Речь шла о товарных знаках "МТС Афиша" и "Яндекс.Афиша", которые были зарегистрированы в марте и июне 2019 года соответственно.

Товарный знак "Афиша" принадлежит ООО "Компания Афиша", которая является учредителем одноименного СМИ. До 2016 года журнал с таким названием выходил в печатном виде, а его интернет-версия постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. МТС и "Яндекс" также используют свои сервисы со словом "афиша" в названии для показа расписаний развлекательных мероприятий и продажи билетов на них.

Сперва Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в претензиях к торговым знакам МТС и "Яндекса", но Rambler Group оспорила это решение через коллегию палаты. В начале апреля сообщалось, что коллегия встала на строну Rambler Group, а в конце месяца были обнародованы детали решения. Так, в документе говорилось, что товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак "Афиша" принадлежит с 2001 года.

Из-за этого ведомство решило отменить регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" на имя "Яндекса" для компьютеров, устройств для звукозаписи, носителей информации и печатной продукции, а также рекламы, беспроводного вещания, бронирования путешествий, производства кино, кинопроката и разработки программного обеспечения. Тогда же в "Яндексе" пообещали обжаловать это решение.