Blue Origin завершила стартовый этап аукциона по продаже билета на первый суборбитальный туристический "рейс"

Blue Origin / youtube.com

Космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса подвела итоги первого этапа аукциона по продаже места в капсуле, которая совершит первый туристический суборбитальный полет 20 июля.

Напомним, Blue Origin испытывает ракету-носитель New Shepard и капсулы для полетов космических туристов с 2015 года, и к настоящему времени компания провела 15 испытательных пусков. Заявленные сроки первого полета капсулы с пассажирами при этом неоднократно переносились. Обновленная капсула Blue Origin рассчитана на шесть посадочных мест и оснащена системами терморегуляции, связи, акустики и панелями индикации для пассажиров.

В Blue Origin пока не уточнили, кто займет пять мест в первом полете капсулы с людьми (возможно, это будут сотрудники Blue Origin), но один билет на этот "рейс" компания решила продать на аукционе, который проходит на сайте Blue Origin в три этапа. В рамках первого этапа, который завершился 19 мая, любой желающий мог поставить любую сумму, не зная при этом, сколько готовы заплатить за полет другие участники. Всего за это время компания получила 5,2 тыс. заявок из 136 стран, а максимальная ставка составила 1,4 млн долларов, пишет New Atlas .

С 19 мая текущая максимальная ставка отображается на сайте компании - на момент написания новости она составляла 2,8 млн долларов. Второй этап аукциона продлится до 10 июня, а 12 июня Blue Origin проведет третий этап аукциона в прямом эфире и определит победителя. Деньги космического туриста передадут некоммерческой организации Club for the Future, которую Blue Origin основала в 2019 году для вовлечения детей и подростков в изучение инженерных наук и бизнеса в области космонавтики.

Отработанная в ходе испытаний схема полета продолжительностью 10 минут предусматривает взлет ракеты на несколько десятков километров. Затем капсула с пассажирами отделяется от ракеты и еще некоторое время набирает высоту, ненадолго пересекая так называемую линию Кармана (условная граница космоса на высоте 100 километров). Пассажиры в течение нескольких минут смогут испытать невесомость, а затем капсула начнет снижение и совершит мягкую посадку при помощи парашютов. Ракета также вернется на Землю и совершит посадку при помощи двигателей. И капсулы, и ракеты Blue Origin предназначены для многоразового использования.

В правилах аукциона указано, что попасть на борт капсулы сможет человек весом от 50 до 101 килограмма и ростом от 152 до 193 сантиметров. Перегрузка во время полета может составить до 3g (втрое больше веса) во время взлета и до 5,5g в момент входа в атмосферу.

Разработкой кораблей для суборбитальных туристических полетов занимаются и другие компании. Так, компания Virgin Galactic уже около 20 лет разрабатывает космопланы. Начать коммерческие полеты, в ходе которых космоплан будет стартовать с самолета-носителя, а затем подниматься на высоту более 80 километров, компания планирует в следующем году.