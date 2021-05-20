Twitter
 
 
 

Twitter

Сервис микроблогов Twitter объявил о перезапуске программы верификации учетных записей пользователей, которая была приостановлена в 2017 году. Об этом сообщается в блоге компании.

Речь идет о механизме, позволяющем владельцам аккаунтов в Twitter подтвердить свою личность или принадлежность учетной записи той или иной организации. Прошедшие процедуру аккаунты получают иконку верификации в виде белой галочки на синем фоне. Система верификации была запущена в 2009 году, но тогда компания самостоятельно присваивала учетным записям статус верифицированных. В 2016 году у пользователей появилась возможность подавать заявки на верификацию, а в 2017 году программу приостановили из-за критики - тогда компанию объявили в присвоении галочки учетной записи организации белых расистов. С тех пор сервис продолжал по своей инициативе верифицировать некоторые учетные записи.

Обновленные правила верификации по заявкам были анонсированы в конце прошлого года. Они гласят, что подать заявку на верификацию учетной записи могут владельцы представляющих общественную значимость аккаунтов, которые относятся к одной из нескольких категорий (официальное лицо, государственная организация, компания, НКО, СМИ и т.д.). Обратиться за верификацией можно будет в настройках профиля, а рассматривать заявки будут специальные сотрудники Twitter. В случае отказа пользователь сможет подать повторную заявку в течение 30 дней, пишет The Verge.

В Twitter также рассказали, что в июле сервис начнет специальным образом помечать аккаунты-боты, а до конца года специальные пометки получат и учетные записи умерших пользователей.