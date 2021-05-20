Сервис микроблогов Twitter объявил о перезапуске программы верификации учетных записей пользователей, которая была приостановлена в 2017 году. Об этом сообщается в блоге компании.

Речь идет о механизме, позволяющем владельцам аккаунтов в Twitter подтвердить свою личность или принадлежность учетной записи той или иной организации. Прошедшие процедуру аккаунты получают иконку верификации в виде белой галочки на синем фоне. Система верификации была запущена в 2009 году, но тогда компания самостоятельно присваивала учетным записям статус верифицированных. В 2016 году у пользователей появилась возможность подавать заявки на верификацию, а в 2017 году программу приостановили из-за критики - тогда компанию объявили в присвоении галочки учетной записи организации белых расистов. С тех пор сервис продолжал по своей инициативе верифицировать некоторые учетные записи.

Обновленные правила верификации по заявкам были анонсированы в конце прошлого года. Они гласят, что подать заявку на верификацию учетной записи могут владельцы представляющих общественную значимость аккаунтов, которые относятся к одной из нескольких категорий (официальное лицо, государственная организация, компания, НКО, СМИ и т.д.). Обратиться за верификацией можно будет в настройках профиля, а рассматривать заявки будут специальные сотрудники Twitter. В случае отказа пользователь сможет подать повторную заявку в течение 30 дней, пишет The Verge .

Once you've opened the application link under "Verified" in your account settings:



1. Tell us which eligible category matches your account

2. Choose how you'd like us to confirm your identity

3. Submit the request and we'll let you know when you can expect a decision pic.twitter.com/8Fipz9ESmr — Twitter Verified (@verified) May 20, 2021

В Twitter также рассказали, что в июле сервис начнет специальным образом помечать аккаунты-боты, а до конца года специальные пометки получат и учетные записи умерших пользователей.