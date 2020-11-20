Национальный научный фонд США принял решение вывести из эксплуатации знаменитый радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико и разобрать его. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении отмечается, что причиной такого решения стало аварийное состояние 57-летнего радиотелескопа. В августе этого года оборвался один из вспомогательных тросов, удерживающих в воздухе 900-тонную платформу. Он обрушился на нижнюю часть телескопа и нанес ущерб на миллионы долларов. В ноябре оторвался и один из основных тросов, пишет TJ. В итоге специалисты пришли к выводу, что попытки отремонтировать конструкцию могут привести к ее обрушению.

"Все основные тросы, которым уже несколько десятков лет, пережили штормы, землетрясения и постоянную сильную влажность. Больше они не смогут выдерживать нагрузку, на которую были рассчитаны", - заявила программный директор обсерватории Аресибо Эшли Зодерер.

В ближайшее время начнется разработка плана по выводу телескопа из эксплуатации, а также проведения съемки телескопа при помощи дронов. Специалисты намерены сохранить лидар обсерватории как ценный инструмент для геокосмических исследований, а также метеостанцию и центр для посетителей, пишет N+1.

Maxar satellite imagery captured Nov. 17 of the damaged Arecibo Observatory radio telescope in Puerto Rico, which is being decommissioned after two major cable failures: pic.twitter.com/sw2NgvhIb0— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) November 20, 2020

Радиотелескоп Аресибо состоит из сферической антенны диаметром 305 метров, расположенной в карстовой воронке, и 900-тонной подвижной платформы с облучателем, подвешенной на высоте 137 метров над антенной при помощи 18 металлических тросов, соединенных с тремя башнями из бетона. За более чем 50 лет работы радиотелескоп Аресибо внес большой вклад в науку. Так, с его помощью был открыт пульсар PSR B1257+12, вокруг которого обращаются первые известные экзопланеты. Также телескоп регистрировал быстрые радиовсплески, а в 1974 году с него был послан радиосигнал к шаровому звездному скоплению M13.

За время своего существования радиотелескоп Аресибо также не раз становился местом съемок сериалов и кино. В частности, там снимались финальные эпизоды фильма "Золотой глаз" (один из фильмов про суперагента Джеймса Бонда, в котором роль британского шпиона исполнил Пирс Броснан).