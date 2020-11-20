Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о смартфоне iPhone 12 Pro - в своем англоязычном Telegram-канале он резко раскритиковал как само устройство, так и компанию Apple за отсутствие инноваций.

"Только что опробовал iPhone 12 Pro - удивительно неуклюжая железяка. Он выглядит и ощущается как выросший в размерах iPhone 5 2012 года, но с уродливым блоком камер, расположенных на разной высоте. Печально известный вырез (в верхней части экрана - прим. NEWSru.com) и большие рамки никуда не делись, сохранив низкое соотношение площади экрана и лицевой поверхности устройства и общее ощущение устарелости устройства", - написал Дуров.

Основатель Telegram также отметил, что спустя девять лет после смерти сооснователя и главы Apple Стива Джобса компания все еще существует за счет созданных при нем технологий и репутации и не занимается значимыми инновациями.

"Нет ничего удивительного в том, что продажи Apple упали на 21% в этом году. Если этот тренд сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет ничтожно мала", - подытожил Дуров.

Напомним, компания Apple представила четыре смартфона линейки iPhone 12 в октябре. Дизайн устройств изменился по сравнению с предыдущим поколением - в их облике действительно используются те же решения, что и в iPhone 5. Что же касается технических характеристик, то смартфоны получили новый процессор, а также поддержку сетей 5G и беспроводной зарядки.

Что же касается замечания Дурова о падении продаж iPhone, то по итогам третьего квартала 2020 года (четвертый квартал финансового года, закончился 26 сентября) Apple отчиталась о сокращением выручки Apple от продаж iPhone c 33,37 млрд долларов годом ранее до 26,44 млрд долларов в этом году. Падение продаж iPhone в прошлом квартале отчасти связано с тем, что в этом году Apple представила новые смартфоны на месяц позже из-за пандемии коронавируса. Так, в продаже два смартфона из линейки iPhone 12 (iPhone 12 и 12 Pro) появились в конце октября, а еще две модели (iPhone 12 mini и Pro Max) вышли на рынок в ноябре. Кроме того, Apple внедрила поддержку сетей 5G только в этом году, а в Китае уже активно продаются смартфоны конкурентов с 5G - на такие смартфоны приходится 70% продаж в КНР. Именно в Китае общие доходы компании сократились с 11,13 млрд долларов до 7,95 млрд долларов - это худший показатель для Apple с 2014 года.

Отметим, также, что ранее в этом году Дуров присоединился к критикам Apple и Google в части политики магазинов приложений компаний. Дуров отмечал, что высокие комиссии для разработчиков вредят развитию отрасли и пользователям.