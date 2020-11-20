Компания Rocket Lab вернула на Землю первую ступень ракеты-носителя Electron после удачного запуска

В ночь на 20 ноября американская космическая компания Rocket Lab осуществила 16-й по счету пуск ракеты Electron. В ходе этой миссии ракета, запущенная со стартовой площадки в Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту 30 микроспутников, а первая ступень Electron вернулась на Землю.

Rocket Lab некоторое время назад объявила о планах превратить Electron в многоразовую ракету (сейчас единственной такой ракетой-носителем является Falcon 9 компании Space X). Возвращать первые ступени Electron в Rocket Lab решили при помощи парашютов. В начале этого года Rocket Lab провела успешные испытания системы поимки первой ступени ракеты-носителя Electron в воздухе. В ходе эксперимента один вертолет поднял макет первой ступени Electron на высоту и сбросил его. Затем у макета раскрылся парашют, и тот начал плавное снижение, а второй вертолет на высоте около 1,5 тысячи метров зацепил снижающийся макет за трос, доставил его на базу и плавно опустил на землю.

В ходе запуска Rocket Lab ограничилась испытанием парашютной системы. Она сработала штатно, и через несколько минут после отделения первая ступень ракеты мягко опустилась на воду. Позднее в компании сообщили об обнаружении ступени в океане - теперь специалистам предстоит оценить ее состояние. В дальнейшем Rocket Lab планирует протестировать возможность поимки первой ступени Electron после запуска при помощи вертолета.

Successful lift-off of 'Return To Sender'! pic.twitter.com/oDmTEZrCt4— Rocket Lab (@RocketLab) November 20, 2020

My new favourite image of 2020. pic.twitter.com/lEIXPyCIkI— Peter Beck (@Peter_J_Beck) November 20, 2020

Напомним, Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель сверхлегкого класса, предназначенную для коммерческих запусков микро- и наноспутников. Длина ракеты, разработка которой началась в 2012 году, составляет 17 метров, а диаметр - 1,2 метра. Согласно характеристикам, она способна вывести полезную нагрузку массой до 225 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Улучшенная модификация ракеты имеет увеличенную грузоподъемность и может выводить 200 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту и 300 килограммов при запуске на низкую околоземную орбиту.

Основным преимуществом Electron является сравнительно низкая цена запуска ракеты. С помощью Electron создатели небольших спутников могут выводить их на орбиту отдельно, а не в качестве дополнительной нагрузки в ходе миссий тяжелых ракет. Из первых 12 запусков ракеты-носителя Electron неудачным оказался самый первый испытательный пуск в 2017 году, а следующие коммерческие миссии были успешными. В июле этого года неудачей закончился 13-й по счету запуск ракеты, но с тех пор компания уже трижды запускала Electron - все эти миссии были успешными.