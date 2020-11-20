Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский попросили президента Владимира Путина не переносить на три года сроки перехода на отечественное оборудование и ПО для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующее обращение Путину Касперская и Покровский направили 17 ноября, пишет РБК.

Напомним, закон о безопасности КИИ вступил в силу 1 января 2018 года. К объектам критической инфраструктуры он относит информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, энергетике и в ряде отраслей промышленности (топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей). Кроме того, в перечень объектов КИИ включены организации в сфере науки. Наконец, документ распределяет объекты КИИ на категории по социальной, политической, экономической значимости, а также "значимости для обеспечения обороноспособности, безопасности государства и правопорядка".

В начале ноября Минцифры предложило продлить сроки импортозамещения для объектов КИИ - если ранее владельцев объектов КИИ предлагали обязать перейти на преимущественное использование отечественного ПО с января 2021 года, а отечественного оборудования - с января 2022 года, то в доработанном проекте соответствующего указа президента эти сроки перенесены на 2024-й и 2025 год соответственно. Документ также гласит, что субъекты КИИ обязаны провести аудит иностранного ПО и до 1 июля 2021 года утвердить план перехода на отечественный софт.

В своем письме Касперская и Покровский указывают, что в ближайшие годы будут реализованы программы цифровизации экономики. Если переход на отечественное ПО и оборудование отложат, то "это поставит в зависимость от зарубежных вендоров не только отрасль информационных технологий, но в целом экономику и систему государственного управления". При этом авторы обращения признают, что перевод владельцев КИИ на отечественный софт и оборудование в намеченные сроки чреват определенными рисками, но, по их мнению, "нарастающие риски информационной безопасности и технологической зависимости не позволяют откладывать процесс импортозамещения".

По словам замгендиректора группы QIWI Мария Шевченко, сохранение прежних сроков импортозамещения поставит участников финансового рынка в положение нарушителей, так как они просо не успеют перейти на новый софт и оборудование.

"Это неизбежно приведет к массовым обращениям в госорганы со стороны участников рынка с запросами о сохранении возможности использования текущего ПО, не имеющего аналогов, а также к росту жалоб со стороны клиентов, поскольку банки будут вынуждены фактически отказаться от привычных продуктов, разработанных на основе иностранного ПО", - отметила она.

В свою очередь директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов отметил, что отечественное ПО и оборудование уже используются российскими потребителями. "Те наработки, которые не используются, как правило, не отвечают потребностям потребителей. И это вопрос не принуждения, а удобства или же стоимости ПО и оборудования", - считает Касимов.