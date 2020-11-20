"Яндекс" остается основным источником трафика для пиратских ресурсов

Доля поисковика "Яндекс" среди источников трафика для пиратских видеоресурсов постепенно снижается, но пока что "Яндекс" остается основным поставщиком аудитории для нелегальных онлайн-кинотеатров. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB, специализирующейся на расследованиях и предотвращении киберпреступлений.

По данным Group-IB, в начале ноября, доля "Яндекса" в трафике на пиратские видеосервисы составила 90% - за год этот показатель снизился на 5 процентных пунктов. Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики (доля Google составляет до 2%), соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и прямые переходы. Общий объем пиратского трафика в компании не раскрыли, пишут "Ведомости".

В Group-IB объясняют столь высокую долю "Яндекса" в пиратском трафике ускорением индексации новых ссылок поисковиком. Благодаря этому пираты при помощи автоматизации нивелируют эффект удаления ссылок из поисковой выдачи по требованию правообладателей. Эта процедура происходит на основании действующего с конца 2018 года антипиратского меморандума (свежее исследование Group-IB приурочено к его двухлетию).

Напомним, по условиям антипиратского меморандума, поисковики должны удалять из выдачи ссылки на контент, внесенный правообладателями в специальную базу. Со стороны правообладателей меморандум подписали холдинг "Газпром-Медиа", "Первый канал", ВГТРК, "Национальная медиа группа", "СТС Медиа", Ассоциация интернет-видео (объединяет онлайн-кинотеатры) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний меморандум подписали "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group. Изначально меморандум должен был действовать до 1 сентября 2019 года, но в итоге вышло так, что он действует до сих пор.

По данным Медиа-коммуникационного союза (МКС), с начала действия меморандума в реестр нелегального контента было внесено более 7 млн ссылок на пиратские ресурсы. При этом 4,2 млн ссылок поступили с мая по ноябрь 2020 года - этот рост в МКС связали с ростом потребления легального и нелегального видеоконтента в интернете на фоне пандемии коронавируса, а также с повышением активности самих правообладателей.

В "Яндексе" отказались комментировать свежее исследование Group-IB. Представитель компании лишь отметил, что поисковик удаляет из выдачи ссылки, включенные правообладателями в реестр.

Отметим, что в Google изначально отказались подписывать меморандум, но у правообладателей накопилось гораздо меньше претензий к этому поисковику, чем к "Яндексу". По словам гендиректора ассоциации "Интернет-видео" Алексея Бырдина, это связано с тем, что компания удаляет ссылки на нелегальный контент по обращению правообладателей в рамках Digital Millennium Copyright Act (закон США об авторском праве в цифровую эпоху). Помимо этого, Google понижает в выдаче сайты, на которые часто жалуются правообладатели. У "Яндекса" такого алгоритма нет.