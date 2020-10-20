Власти США подали иск к Google, обвинив IT-гиганта в монополизации рынка

Минюст США и прокуроры 11 штатов 20 октября подали антимонопольный иск против холдинга Alphabet, который владеет компанией Google. Именно ее истцы обвиняют в злоупотреблении своим рыночным положением для борьбы с конкурентами. Как отмечает Reuters, это крупнейший антимонопольный иск за последние годы - он сопоставим с иском, поданным к Microsoft в 1998 году и иском к оператору AT&T 1974 года.

В иске утверждается, что Google нарушала закон, чтобы сохранить свои позиции на рынках интернет-поиска и рекламы. Истцы считают, что без соответствующего решения суда компания сохранит свою стратегию, подрывающую конкурентный процесс, уменьшающую выбор для потребителей и противодействующую инновациям.

"Google в настоящее время является единственным проводником в интернет для миллиардов пользователей по всему миру. <...> Ради американских потребителей, рекламодателей и всех компаний, которые сейчас зависят от интернет-экономики, пришло время прекратить антиконкурентное поведение Google и восстановить конкуренцию", - говорится в иске.

Некоторые детали иска за несколько часов до его подачи раскрыли американские СМИ. Так, газета The Wall Street Journal сообщила, что Google, по мнению Минюста США, использовала свое положение на рынке поиска для продажи большего количества рекламы. Google также обвинили в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали поисковик Google основным по умолчанию.

О планах властей США подать иск против Google сообщалось еще в начале этого года, а недавно стало известно о скорой подаче иска. СМИ писали, что при его подготовке Минюст и генпрокуроры штатов обратились к конкурентам поисковика и третьим сторонам с вопросом о том, какую часть бизнеса Google следует продать для восстановления конкуренции. Адресаты обращений назвали браузер Chrome, на долю которого в США приходится 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах. Также не исключалось, что Google могут обязать продать часть рекламного бизнеса или отменить ряд прежних сделок по покупке компаний, занимавшихся онлайн-рекламой. Так, за последние годы Google купила сервисы DoubleClick, Admob, Invite Media и AdMeld. Эти сделки позволили поисковику охватить все этапы покупки и продажи рекламы в интернете.

Напомним, в начале октября подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах.

Авторы доклада обвинили Google в монополии в области поиска и поисковой рекламы, поскольку именно поисковик от Google как правило по умолчанию используется в браузерах и на мобильных устройствах. Данные пользователей, которые собирает компания, позволяет ей укреплять свое лидерство и получать дополнительные доходы от рекламы. В Google не согласились с претензиями конгрессменов.

В докладе предлагается разделить крупные IT-компании при помощи изменений в антимонопольном законодательстве. В частности, речь идет как о структурном разделении IT-гигантов, так и о введении запрета на работу в смежном бизнесе. Детально эти предложения не прописаны, но, по всей видимости, авторы доклада считают необходимым превратить сервисы, принадлежащие Google, Facebook, Apple и Amazon, в независимые компании.

Отметим, что власти ЕС уже несколько раз выписывали Google крупные штрафы за нарушение конкуренции. Так, в 2019 году компания была оштрафована на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы, в 2018 году Google оштрафовали на 4,3 млрд евро за то, что компания вынуждала производителей устанавливать на устройства браузер Chrome и поисковое приложение Google, а в 2017 году компания была оштрафована на 2,4 млрд евро за продвижение сервиса Google Shopping. Таким образом, общая сумма штрафов, выписанных Google властями ЕС составила 8,2 млрд евро.