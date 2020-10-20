Фото NEWSru.com В 2021 году интернет в России может подорожать минимум на 10%

Фото NEWSru.com

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может вырасти минимум на 10%. С таким мнением выступили участники опроса топ-менеджеров провайдеров, проведенного агентством Telecom Daily.

Как пишут "Ведомости", почти две трети участников опроса считают, что стоимость услуг провайдеров в следующем году вырастет на 10-15%. Еще 10% респондентов считают, что цены вырастут более чем на 20%, а рост цен в целом прогнозируют почти 75% опрошенных топ-менеджеров.

Среди причин повышения цен на интернет опрошенные в основном называли риски ухудшения ситуации в экономике на фоне пандемии (70%), снижение курса рубля, которое ударит по компаниям, закупающим иностранное оборудование и софт за валюту (56%), а также капиталоемкие инициативы российских властей, включая "закон Яровой" (обязывает хранить трафик пользователей) и проект "Доступный интернет" по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым сайтам (30%).

Как напомнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, цены на интернет в России снижались до 2018 года за счет конкуренции операторов, а затем начали расти. При этом Кусков отметил, что зачастую речь идет не о прямом повышении стоимости тарифов, а о переводе абонентов с архивных тарифов на новые и скоростные с увеличением абонентской платы. Так, по данным Telecom Daily, в 2018 году абоненты в среднем тратили на домашний интернет 350 рублей в месяц, а в 2019 году - 380 рублей в месяц. По итогам 2020 года этот показатель достигнет 405 рублей в месяц. Кусков добавил, что порой операторы могут снижать цены в рамках промоакций, но через некоторые время цены возвращаются к рыночным.

Опрос топ-менеджеров также показал, что большинство провайдеров (78%) в настоящее время не испытывают серьезных финансовых трудностей. 46% опрошенных заявили, что средств их компаниям хватает и на развитие бизнеса.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса в России и во всем мире резко вырос спрос на доступ к домашнему интернету, о чем провайдеры сообщали весной этого года. Согласно данным Минцифры, с января по июнь трафик домашнего интернета в России вырос на 34% по сравнению с прошлым годом и составил свыше 29 млрд ГБ.