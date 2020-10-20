www.nasa.gov Экипаж МКС устранил все ночные неполадки на станции

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Все неисправности, возникшие накануне вечером на Международной космической станции МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"По данным Главной оперативной группы управления полетом Международной космической станции, неисправности, возникшие на борту МКС в ночь с 19 на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объеме. Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полета МКС ничего не угрожает", - приводит сообщение госкорпорации РИА "Новости".

Напомним, 19 октября космонавт Анатолий Иванишин сообщил в Центр управления полетами сразу о нескольких проблемах в российском сегменте станции: из строя вышли космический туалет и система получения кислорода "Электрон-ВМ", а из пылесоса шел дым. Через некоторое время членам экипажа удалось починить ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) и систему получения кислорода. Для обоих устройств эти поломки стали не первыми за последние дни.

Утром 19 октября стало известно, что космонавтам удалось временно решить проблему утечки воздуха в модуле "Звезда", на активный поиск которой ушло около двух месяцев.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа. На днях на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На МКС их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.