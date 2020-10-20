Южнокорейская компания LG 20 октября объявила о начале продаж сворачивающегося телевизора Signature OLED R, который был представлен публике в начале 2019 года.

Пока что приобрести новинку можно всего в семи магазинах электроники в Южной Корее, а стоимость телевизора составляет 100 млн вон (87 тыс. долларов США). В компании отметили, что форм-фактор необычного телевизора позволяет пользователям не выделять в квартире постоянное место для большого черного экрана.

Signature OLED R является доработанной версией прототипа, представленного компанией в 2018 году. В сложенном состоянии телевизор с экраном диагональю 65 дюймов представляет собой небольшой корпус, похожий на колонку. В его верхней части расположено отверстие, закрытое крышкой. Если владелец хочет посмотреть телевизор, то при нажатии соответствующей кнопки из отверстия выезжает гибкая OLED-панель, на задней поверхности которой закреплен многосегментный механизм, не дающий ей выгибаться в обратную сторону. Процесс развертывания экрана занимает около 10 секунд.

У телевизора есть три режима использования: Full View, Line View и Zero View. В первом случае пользователи получают полноценный телевизор. В режиме Line View экран выдвигается на небольшую высоту, демонстрируя полезную информацию. Наконец, в режиме Zero View новинку можно применять в качестве звуковой панели мощностью 100 Вт, пишет 3DNews.

Ранее сообщалось, что Signature OLED TV R работает под управлением операционной системы webOS и поддерживает работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa. Также он получил поддержку технологии Apple AirPlay 2, позволяющей проигрывать музыку и видео с устройств Apple.