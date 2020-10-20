Московские власти заказали систему отслеживания пассажиров транспорта по MAC-адресам их смартфонов

LDProd / DepositPhotos Исполнитель должен в течение шести месяцев установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов, которые при помощи специализированного софта будут собирать MAC-адреса с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств, находящихся в радиусе 50 метров

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил конкурс на создание системы отслеживания пассажиропотока при помощи MAC-адресов смартфонов граждан, которые присваиваются каждому устройству при производстве.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на документацию закупки, на этот проект ведомство готово потратить 155,2 млн рублей. Исполнитель должен в течение шести месяцев установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов, которые при помощи специализированного софта будут собирать MAC-адреса с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств, находящихся в радиусе 50 метров.

В материалах закупки указано, что система должна будет формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Также отмечается, что система будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. Вся собранная информация будет передаваться в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Применение системы позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице.

В пресс-службе ЦОДД заявили, что техническое задание было подготовлено с учетом опыта Берлина, Лондона и Сингапура. План не предусматривает получение персонифицированных данных - система нужна, чтобы "максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта", отметили в ведомстве.

Из карточки контракта следует, что победителем закупки стало ООО "Информационные технологии будущего" (компания предложила выполнить заказ за 152,9 млн рублей), но закупку приостановили из-за жалобы, поступившей в от одного из потенциальных участников: компания "Проф-ИТ Групп" нашла нарушения в документах. Однако чиновники при участии Московского УФАС в ходе внеплановой проверки нарушений не обнаружила, поэтому ограничения, наложенные на поставщика, были сняты, пишет "Роскомсвобода".

По словам руководителя направления аналитики ГК InfoWatch Андрея Арсеньева, системы такого рода анализируют транспортные потоки на разных направлениях в определенные часы. "На основе аналитики формируются таргетированные предложения. Например, посетителю торгового центра по сети могут посылать сообщения о скидках и распродажах в определенных магазинах", - пояснил он.

"Узнать подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств можно через мобильных операторов, но их работа зарегулирована и информацию они дают не с привязкой к конкретной локации, а по крупным квадратам. Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров", - считает источник издания, близкий к мэрии. При этом эксперт по сетевым решениям компании КРОК Александр Сигачев отметил, что данные будут обезличенными, поскольку баз с привязкой MAC-адресов устройств к конкретным людям нет.

Наконец, руководитель Android-практики компании Redmadrobot Артем Кулаков отметил, что MAC-адрес может быть изменен пользователем или рандомизирован системой.

Напомним, летом прошлого года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказывал, что мэрия использует для отслеживания перемещений горожан не только данные, которые закупаются у сотовых операторов, но также данные о перемещениях такси, записи камер фото- и видеофиксации, сведения о поездках владельцев карт "Тройка" и данные из публичных сетей Wi-Fi.

"Если я вижу, что где-то много людей, которые пользуются Wi-Fi, значит, наверное, здесь больше молодежи, значит здесь мне надо поставить больше автоматов по продаже билетов, потому что они скорее купят билеты в автоматах, а кассу держать здесь не надо в обычном режиме. Для нас это возможность оптимизации нашей работы", - пояснял Ликсутов, подчеркивая, что в системе используются только обезличенные данные.