Русскоязычные хакеры заявили о краже чертежей новых устройств Apple и потребовали за них выкуп

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Хакерская группировка REvil, также известная под названием Sodinokibi, объявила о краже чертежей новых устройств Apple и опубликовала часть из них.

Как сообщает Bloomberg , чертежи, по утверждению хакеров, были украдены в результате атаки на системы тайваньской компании Quanta Computer, которая является партнером Apple и среди прочих устройств производит ноутбуки MacBook. В Quanta Computer подтвердили, что компания подверглась кибератаке, но не стали раскрывать детали, уточнив лишь, что специалисты ведут расследование совместно с правоохранительными органами. В компании добавили, что атака не затронула бизнес-процессы Quanta Computer.

Первое сообщение об атаке было размещено в даркнете, на хакерском форуме XSS 18 апреля. Пользователь форума разместил на нем пост на русском языке, в котором говорилось, что группа REvil скоро объявит о "крупнейшей атаке в истории". Вечером 20 апреля в блоге группировки, где хакеры публикуют сообщения об успешных атаках и требования о выкупе за украденные данные, появилось сообщение о взломе Quanta Computer. В записи хакеры уточнили, что специально ждали дня презентации новых продуктов Apple. После окончания презентации, на которой Apple не представила продукты, данные о которых были похищены, хакеры выложили в открытый доступ 15 детальных чертежей нового MacBook. Одно из изображений датировано мартом этого года и содержит подпись дизайнера Apple Джона Андреадиса.

Злоумышленники требуют, чтобы Apple до 1 мая заплатила за возврат похищенных материалов. До получения выкупа хакеры намерены ежедневно публиковать новую порцию украденной информации. Представитель Apple отказался комментировать эту историю и требования хакеров.

Изначально хакеры вели переговоры о выкупе с Quanta Computer в даркнете. В первом сообщении представитель группировки заявил о краже всех данных из внутренней сети Quanta Computer и их шифровке. За ключ для расшифровки файлов он потребовал 50 млн долларов. Через некоторое время собеседник заявил о готовности обсудить условия сделки, но затем хакеры пригрозили начать публикацию украденных данных Apple. Судя по всему, затем переговоры продолжились по электронной почте, а группа REvil исполнила свою угрозу.