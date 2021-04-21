Запуск корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами к МКС отложили до 23 апреля

nasa.gov

Намеченный на 22 апреля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) четырех астронавтов отложили до 23 апреля.

Как сообщается на сайте NASA, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия по пути полета ракеты. Погода в этом районе принимается во внимание с учетом возможного приводнения корабля с астронавтами в случае срабатывания системы аварийного спасения в нештатной ситуации.

Напомним, этот полет должен стать вторым "регулярным" полетом на МКС для пилотируемого корабля SpaceX. В этой миссии будет использован корабль, который в мае прошлого года доставил на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли в рамках испытательной миссии. Также в этот раз SpaceX будет использовать уже летавшую первую ступень ракеты Falcon 9.

Launch Update ???? @NASA and @SpaceX now are targeting Friday, April 23 at 5:49 a.m. ET for the launch of the Crew-2 mission to the @Space_Station due to unfavorable weather conditions along the flight path on Thursday.



Learn more: https://t.co/GSBum6JjfN pic.twitter.com/ylfQx0u2qT — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 21, 2021

В экипаж очередной миссии вошли астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также японский астронавт Соити Ногути. Через несколько дней после прибытия нового корабля Crew Dragon Хопкинс, Гловер, Уокер и Соити отправятся на Землю на корабле Crew Dragon, который доставил их на орбиту в ноябре прошлого года.