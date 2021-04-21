Россия может передать партнерам ответственность за свой сегмент Международной космической станции (МКС) после запланированного выхода из этого проекта в связи с планом создания собственной орбитальной станции. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами", - сказал Рогозин, уточнив, что другим вариантом поддержания работы российского сегмента станции может стать финансирование за счет внебюджетных средств.

Рогозин также сообщил, что проект новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки, и госкорпорация ожидает поручения президента России начинать работы. Затраты на проект он сравнил с затратами на поддержание российского сегмента МКС. "Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции - примерно те же самые деньги", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Говоря о деталях проекта новой станции, Рогозин сообщил, что его разработкой занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия". По словам главы Роскосмоса, основная часть полезной нагрузки станции будет размещаться на внешней поверхности. "Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту", - сказал он.

Также Рогозин сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС (запустить его предполагалось в 2024 году) теперь будет переработан для новой станции и станет ее базовым элементом.

Напомним, на днях стало известно , что Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров.

В ноябре прошлого года первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу отметил, что многочисленные элементы МКС могут начать выходить из строя после 2025 года. "Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сказал Соловьев.

Летом 2019 года в NASA анонсировали план по коммерциализации американского сектора МКС. Это план предусматривает беспрецедентный уровень сотрудничества с частным сектором, включая возможность съемки художественных фильмов или рекламных роликов. Тогда же в NASA сообщили, что частные космические компании смогут разрабатывать собственные обитаемые модули, которые можно будет на время отправлять на орбиту и стыковать с космической станцией. Также инициатива NASA позволяет заинтересованным компаниям покупать время и место на МКС для использования станции в своих целях.

В NASA считают, что коммерциализация американского сектора МКС позволит сократить расходы на обслуживание МКС, которые составляют 3-4 млрд долларов в год и сосредоточиться на реализации других проектов, включая амбициозные планы по возвращению людей на Луну и созданию станции на лунной орбите.