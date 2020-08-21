Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона (UCL) в сотрудничестве с британской компанией Xtera и японской KDDI Research установила новый рекорд скорости передачи данных, который составил 178 терабит в секунду. Статья, посвященная этому достижению была опубликована в журнале IEEE Photonics Technology Letters.

Напомним, что сейчас скорость обычного интернет-соединения в коммерческих сетях не превышает 10 гигабит в секунду, а специалисты NASA создали сеть, обеспечивающую передачу со скорость до 400 гигабит в секунду. В мае этого года сообщалось, что австралийским исследователям удалось добиться передачи данных со скоростью 44,2 терабит в секунду, а недавно японские исследователи сообщили о рекордном показателе в 150 терабит в секунду. Новое достижение превосходит его почти на 20%, а показатель в 10 гигабит в секунду был превышен в 178 тыс. раз. Как отмечает New Atlas, скорость в 178 терабит в секунду в теории позволяет скачать весь архив стримингового видеосервиса Netflix менее чем за секунду.

Установить новый рекорд исследователи смогли при помощи стандартного оптоволоконного кабеля. Современные кабели передают сигнал с частотой до 4,5 ТГц, а некоторые технологии обеспечивают частоту до 9 ТГц. Новая разработка повысила эту планку до 16,8 ТГц, что позволило повысить скорость передачи данных.

Для установки рекорда скорости передачи данных специалисты применили различные технологии усиления мощности сигналов, основанные на методе геометрической модуляции сигнального созвездия. Он позволяет максимально минимизировать возможности искажения сигнала при его передаче путём использования шаблонов комбинаций сигналов, позволяющих наиболее эффективно использовать фазу, яркость, поляризационные свойства света, а также манипулировать каждой отдельной длиной волны, пишет 3DNews.

Преимущество новой технологии состоит в том, что ее внедрение не потребует замены существующей инфраструктуры. Вместо замены кабелей операторам будет достаточно заменить усилители, которые обычно устанавливаются на сетях на расстоянии от 40 до 100 километров друг от друга. Однако это все равно потребует значительных затрат -установка одного обновленного усилителя сигнала обойдется примерно в 21 тыс. долларов.