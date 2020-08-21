Apple стремится удешевить производство новых iPhone из-за поддержки 5G

Moscow-Live.ru / Крылов Антон При этом Куо считает, что усилия Apple не позволят полностью компенсировать рост расходов, связанный с внедрением поддержки 5G

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Из-за повышения расходов на производство новых iPhone, причиной которого стало внедрение поддержки сетей пятого поколения (5G), компания Apple пытается снизить издержки за счет использования более дешевых компонентов. Об этом сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо, который регулярно публикует точные прогнозы о гаджетах Apple.

Как пишет The Verge, Куо отметил, что прежде всего Apple решила удешевить батареи новых смартфонов: компания уменьшила количество слоев платы батареи и решила размещать элементы ячеек на меньшей площади. Эти изменения должны сократить производственные расходы на 40-50% по сравнению с нынешними моделями iPhone. В смартфонах следующего года эти расходы могут оказаться еще на 30-40% ниже за счет дальнейших конструктивных изменений. При этом Куо считает, что усилия Apple не позволят полностью компенсировать рост расходов, связанный с внедрением поддержки 5G.

Напомним, ранее стало известно, что Apple может отказаться от включения зарядных устройств в комплект поставки новых смартфонов для сокращения расходов и снижения негативного влияния на окружающую среду. Аналогичное решение может принять и компания Samsung.

По итогам второго квартала 2020 года (третьего квартала финансового года) Apple отчиталась о выручке в 59,7 млрд долларов (+11% к выручке прошлого года). Компания получила прибыль в размере 11,25 млрд долларов по сравнению с 10,04 млрд годом ранее. При этом выручка от продажи смартфонов iPhone почти не выросла, несмотря на выход iPhone SE, однако компания сообщила о росте продаж Mac (на 21,6%) и iPad (на 31%). Также увеличилась выручка от продаж носимой электроники, домашних устройств и аксессуаров (на 16,74%), и от сервисов (на 14,85%).

Предполагается, что в сентябре компания представит сразу четыре новых iPhone, но точная дата презентации, которая, по всей видимости, пройдет в онлайн-формате, не сообщается. По данным источников, Apple презентует двух наследников iPhone 11 и обновленные версии топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Известно также, что из-за пандемии коронавируса устройства появятся в продаже позже обычного.