Facebook прекратит поддержку старого дизайна веб-версии в сентябре

"Классический" дизайн веб-версии соцсети Facebook с привычной синей полосой главного меню в верхней части экрана будет окончательно отключен в сентябре этого года. Об этом сообщается на странице технической поддержки Facebook.

Как уточняет The Verge, соцсеть внедряет новый дизайн уже больше года, но пока что пользователи могут переключиться на старый интерфейс. В сентябре эта возможность станет недоступна - все пользователи будут принудительно переключены на новый дизайн.

Facebook's old web design will disappear in September https://t.co/jl5TumirfA pic.twitter.com/9kpQEqQGN3— The Verge (@verge) August 21, 2020

Напомним, Facebook представила обновленный дизайн веб-версии, а также мобильных приложений для Anroid и iOS на ежегодной конференции для разработчиков F8 в мае прошлого года.

Основное изменение мобильных приложений соцсети заключалось в том, чтобы поставить во главу угла разделы групп и мероприятий. Что же касается десктопной версии Facebook, то в ней иконка раздела групп переехала в середину главного меню, которое, в свою очередь, заняло место над лентой новостей пользователя. После нажатия на иконку меню групп пользователь видит ленту обновлений в группах, участником которых он является.

Еще одно нововведение позволило пользователям находить новых друзей среди тех, кто находится рядом с ними в повседневной жизни или разделяет их интересы. В частности, это могут быть те, кто работает в той же компании или посещает то же учебное заведение.