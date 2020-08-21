Представители Роскомнадзора не пришли не первое заседание суда по иску ведомства о блокировке сайта 220vk, который собирает данные пользователей соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщил в своем Telegram-канале создатель 220vk Андрей Анисимов.

Позднее Анисимом рассказал VC.ru, что поводом для иска Роскомнадзора послужила жалоба одного из пользователей "ВКонтакте" на сбор данных. При этом Анисимов отметил, что 220vk собирает только открытые данные, не нарушая законодательство.

По словам Анисимова, Роскомнадзор подал иск к сайту в июне 2020 года, 17 августа должно было пройти первое заседание по иску, но его отложили. Следующее заседание запланировано на 10 сентября. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания о неявке представителей ведомства.

Анисимов добавил, что не планирует закрывать сайт, если суд примет решение о его блокировке. "В худшем случае будем переводить пользователей на VPN и зеркала", - отметил он. В Telegram Анисимов также написал, что 220vk ищет юриста, готового представлять интересы сервиса в суде.

Ресурс 220vk запустили в 2014 году. Сайт использует возможности API "ВКонтакте" для слежки за отдельными пользователям на основе открытых данных. Помимо прочего, сервис позволяет вести наблюдение за тем, какие комментарии оставляет пользователь, кого добавляет или удаляет из друзей, на что подписывается и что лайкает, пишет TJ.