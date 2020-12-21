Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Минфин с просьбой разъяснить применение налогового маневра для IT-компаний. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АПКИТ, получение которого подтвердили в ведомстве.

Напомним, принятые в июле поправки к Налоговому кодексу гласят, что 1 января 2021 года налог на прибыль для IT-компаний снизится с нынешних 20% до 3%, а ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, будет обнулена. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. Также власти намерены отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам ПО возможность получать специальные субсидии.

На эти льготы могут рассчитывать компании, которые получают не менее 90% доходов от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, внедрению и поддержке. Помимо этого, в штате таких фирм должно насчитываться не менее семи человек, а компании должны иметь аккредитацию Минкомсвязи. Таким образом, "Яндекс" и ряд других крупных российских компаний не смогут воспользоваться налоговым маневром, поскольку получают основной доход от рекламы. Перечисленные льготы смогут получить и организации, разрабатывающие изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Компенсировать потери в бюджет от снижения налогов правительство планирует за счет отмены льготы по НДС для компаний, которые не включены в реестр российского программного обеспечения.

По словам исполнительного директора АПКИТ Николая Комлева, сейчас меры налогового маневра прописаны не очень четко, остаются неоднозначности, некоторые моменты можно истолковать по-разному. Он отметил, что IT-компании хотят как можно быстрее разобраться в применении новых мер, чтобы "не налететь на штрафы" или не потерять право на льготы из-за неверно оформленных документов.

Среди прочего участников АПКИТ интересует, какой доход будет считаться доходом от деятельности в области IT. Так, компании просят уточнить, относится ли к нему, например, доход от работ, выполненных с привлечением субподрядчиков, или доход от услуг по установке и сопровождению программ, если их правообладателем выступает заказчик услуг. Кроме того, у IT-компаний возникли вопросы по действию льгот при использовании библиотек и модулей софта от третьих лиц, при поглощении компаний с их софтом и т.д.

Опрошенные изданием участники рынка, согласились с тем, что нюансы налогового маневра требуют разъяснений. Например, гендиректор компании "Аванпост" Андрей Конусов отметил, что из-за требований к IT-компаниям льготами сможет воспользоваться очень ограниченное количество разработчиков. Он считает, что на смену льготе по НДС на абсолютно все ПО приходит сложно сформулированный набор льгот для некоторых компаний, что приведет к увеличению, а не сокращению налоговой нагрузки в целом.

В свою очередь заместитель гендиректора компании Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов отметил, что из-за налогового маневра компаниям придется увеличить трудозатраты для соответствия требованиям нового законодательства. При этом бизнесу грозят штрафы за непреднамеренное нарушение некоторых норм.