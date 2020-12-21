wolterke / DepositPhotos Microsoft разрабатывает собственные ARM-процессоры для серверов и устройств Surface

wolterke / DepositPhotos

Компания Microsoft разрабатывает собственные процессоры на архитектуре ARM, которые планируется использовать в серверах облачной платформы Azure. Также этими чипами могут начать оснащать будущие устройства линейки Surface, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято, сообщает Bloomberg.

Как напоминает The Verge, сейчас Microsoft в основном использует чипы Intel, но сотрудничает с компаниями AMD и Qualcomm, процессоры которых устанавливаются на некоторые устройства Surface. Вероятный переход компании на ARM-процессоры в серверах может стать чувствительным для Intel. Ранее о переходе на собственные процессоры уже объявила компания Apple, которая представила процессор M1 silicon и работающие на его базе устройства Mac.

В Microsoft не стали отрицать информацию о работе над собственными процессорами, но и не подтвердили ее прямо. Представитель компании отметил, что Microsoft укрепляет партнерство с разными производителями чипов, а также инвестирует в связанные с разработкой процессоров сферы.

Отметим, что главный конкурент Microsoft в сфере облачных платформ компания Amazon уже выпустила собственные ARM-процессоры Graviton2 для серверов облачной платформы AWS.

На фоне финансовых проблем и желания IT-гигантов перейти на собственные процессоры акции Intel за этот год упали в цене более чем на 21%.