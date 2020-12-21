Компании Mail.ru Group и "Ростелеком" планируют запустить в первом квартале 2021 года платформу для обучения и общения школьников. Приложение, получившее название "Сферум", станет отечественным аналогом сервиса видеоконференций Zoom.

По словам источника РБК, который поделился подробностями о проекте, в начале года планируется провести тестирование платформы в 15 регионах России. Ожидается, что "Сферум" будет доступен на ПК и в виде мобильного приложения. С его помощью можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, а каждый из участников сможет виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. Зарегистрироваться в "Сферуме" можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.ru Group владеет соцсетью "ВКонтакте") или портал госуслуги, оператором которого является "Ростелеком". При этом в сервисе будет создан отдельный профиль, и пользователи не смогут просматривать страницы друг друга в соцсети. Наконец, "Сферум" позволит школам или учителям создавать закрытые сообщества и чаты, чтобы приглашать в них родителей и учеников. Сервис получит интеграцию с платформой "Моя школа" от Министерства просвещения, что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам.

В Mail.ru Group и "Ростелекоме" подтвердили существование проекта, но отказались комментировать детали. "Мы убеждены, что в партнерстве создадим качественную и удобную платформу, опираясь на сильные стороны каждого. Со стороны "Ростелекома" это цифровая инфраструктура и интеграция с государственными информационными системами, включая портал госуслуг", - отметил представитель оператора.

Напомним, в конце апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что ведомство не будет запрещать школам использовать видеосервисы по типу Zoom, пока правительство не разработает собственный сервис для дистанционного образования. "Понятно, что мы не идем по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент, в данном случае пока мы его не запустим в полном объеме - мы точно ничего запрещать не будем", - сказал тогда Шадаев.

В мае сообщалось, что в школах Московской области и еще 10 регионов РФ началась апробация отечественного видеосервиса, представляющего собой аналог сервиса видеоконференций Zoom. Участие в его создании принимали Минпросвещения России, Минкомсвязи и ПАО "Ростелеком".

В начале декабря правительство приняло постановление о проведении двухлетнего эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Оператором образовательной платформы, которая будет использоваться при проведении эксперимента был на безвозмездной основе назначен "Ростелеком". Список задач компании в рамках эксперимента включает создание на платформе групповых и индивидуальных видеоконференций, чатов и т.п.; проведение онлайн-трансляций учебных занятий с возможностью массовых просмотров и комментирования; создание отдельных сообществ школ, классов по интересам и др.

Постановление предусматривает, что Минпросвещения должно будет сформулировать требования к поставщикам контента и образовательных сервисов в течение трех месяцев, а впоследствии проводить закупки этих продуктов. По данным источника РБК на рынке, разработчики "Сферума" намерены участвовать в этом эксперименте.