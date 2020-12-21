Moscow-Live / Алексей Поляков Роскомнадзор получит право вести официальный реестр соцсетей, а включенные в него ресурсы обяжут удалять запрещенный контент

Moscow-Live / Алексей Поляков

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании деятельности соцсетей поправки, которые предусматривают создание реестра таких ресурсов и обязывают их администрацию блокировать запрещенный контент.

Поправки гласят, что в случае обнаружения интернет-ресурса, "который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации" на русском языке и государственных языках республик в составе РФ и который в России посещают более 500 тыс. пользователей в сутки, Роскомнадзор признает его социальной сетью и включает в реестр соцсетей, передает ТАСС.

В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора провайдер хостинга обязан предоставить данные, "позволяющие идентифицировать владельца социальной сети". Если число пользователей ресурса в РФ на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс., данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра. Если владелец не подаст заявление, то соцсеть исключат из реестра через полгода при сохранении такой посещаемости.

Что же касается блокировки контента, то поправки обязывают внесенные в реестр соцсети выявлять и блокировать материалы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к нему, рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Также соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству и Конституции РФ и содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Если владелец соцсети обнаружит незаконный контент, он будет "обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа [к нему]", указано в поправке. Если владелец ресурса не может оценить противоправность контента, то должен направить его в Роскомнадзор для оценки, пишет РБК.

Наконец, документ закрепляет обязанность соцсетей размещать правила пользования ими. Лица, права и законные интересы которых нарушены владельцем социальной сети, могут обжаловать его решения в суде, "в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации".