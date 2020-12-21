В сентябре этого года китайская компания ZTE официально представила смартфон Axon 20 5G, который стал первым в мире серийным устройством с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем. Спустя несколько месяцев журналистам американских изданий The Verge и ZDNet удалось опробовать возможности этой камеры.

Напомним, ZTE Axon 20 5G оснащается 6,92-дюймовым FullHD+ OLED-дисплеем. 32-Мп подэкранная фронтальная камера расположена в середине верхней части экрана. В ZTE утверждали, что создать такую камеру позволило сочетание нескольких технологий и специальный софт. На первых снимках смартфона камера не бросалась в глаза, но авторы двух обзоров отмечают, что ее можно увидеть. И если на фоне обоев рабочего экрана зона расположения камеры почти не выделяется, то при определенных условиях эта область все же бросается в глаза. При этом автор обзора The Verge отметил, что смартфон скрывает камеру при помощи черной полосы в верхней части дисплея, и в этом ZTE Axon 20 5G не отличается от смартфонов, где такие полосы маскируют камеры расположенные в вырезе дисплея.

ZTE Axon 20 5G first take: World's first under display camera may offer a glimpse of the future https://t.co/cUROxn29d6 pic.twitter.com/vthiPASsOx— Gerardo Sangronis (@gsangronis) December 21, 2020

The first phone with an under-display camera - the ZTE Axon 20 5G.#zteaxon205g pic.twitter.com/CMOAijAypM— Ronish Dhakal (@ronish_dhakal) December 21, 2020

Качество снимков подэкранной фронтальной камеры журналистам также не понравилось. В обзоре ZDNet отмечается, что она снимает хуже обычных фронтальных камер современных смартфонов. В обзоре The Verge селфи-снимки, сделанные на ZTE Axon 20 5G сравниваются со снимками фронтальной камеры Google Pixel 5 и сильно им уступают.

Foi lançado na Europa o ZTE Axon 20 5G, o primeiro celular com câmera frontal sob a tela.



E parece que essa tecnologia ainda não tá muito boa. Comparações entre câmeras normais. pic.twitter.com/NOHRo0XDYn— Bruno Monin | 10:39 (@BrunoMonin) December 21, 2020

В итоге авторы обоих обзоров признали смартфон удачным по совокупности характеристик, но отметили, что ZTE Axon 20 5G, несмотря на свою главную особенность, прежде всего подойдет тем, кто редко пользуется селфи-камерой. Аппарат, напомним, получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти. Основная камера смартфона состоит из четырех модулей, а емкость батареи составляет 4220 мАч.

Отметим, в августе компания Xiaomi объявила, что планирует начать массовое производство смартфонов с расположенными под дисплеем устройства селфи-камерами в 2021 году. В Xiaomi утверждают, что в нынешнем виде технология позволяет устанавливать под дисплеем камеры, качество съемки которых будет сопоставимо с качеством съемки фронтальных камер обычных смартфонов. Точные сроки появления таких смартфонов в компании не называли.