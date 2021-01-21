Apple готовится выпустить гарнитуру виртуальной реальности в 2022 году

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Компания Apple, по слухам, работает над собственной гарнитурой виртуальной реальности (VR). Устройство может быть выпущено на рынок в 2022 году, пишет Bloomberg .

По данным агентства, VR-гарнитура Apple получит дисплеи с высоким разрешением, а также вентилятор для охлаждения и будет стоить дороже конкурентов. Предполагается, что устройство сможет работать без подключения к компьютеру, как и гарнитура Oculus Quest 2. Специально для будущей гарнитуры инженеры Apple разрабатывают одни из самых мощных и продвинутых процессоров в истории компании. По слухам, они будут превосходить представленный в конце прошлого года фирменный ARM-процессор Apple M1 для компьютеров Mac.

В публикации говорится, что Apple столкнулась с трудностями при разработке гарнитуры: первые прототипы устройства были слишком большими и тяжелыми для комфортного ношения. В связи с этим инженеры решили использовать в конструкции гарнитуры ткань, чтобы снизить вес устройства, пишет The Verge . В тех же целях разработчики отказались от пространства, которое производители VR-гаджетов обычно оставляют для пользователей, которые носят очки. Это позволило уменьшить размер устройства. Для людей с плохим зрением в гарнитуре оставили место для специальных линз, которые потребуется покупать по рецепту.

Предполагается, что VR-гарнитура Apple станет нишевым устройством, и из-за высокой цены компания сможет продавать не более 200 тыс. гарнитур в год (в среднем по одному устройству в день в каждом магазине компании). Официальный представитель Apple отказался комментировать слухи об этой гарнитуре.

Напомним, Apple также работает и над гарнитурой дополненной реальности (AR). Слухи об этом устройстве появились в 2016 году, а в конце 2017 года источники сообщали, что AR-очки Apple могут выйти на рынок в 2020 году. В апреле 2018 года издание CNet писало , что Apple работает над беспроводной гарнитурой, которая будет поддерживать технологии как дополненной, так и виртуальной реальности. Источники сообщали, что будущая гарнитура получит продвинутые камеры и два дисплея с разрешением 8K.