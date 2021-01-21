Производители устройств и разработчики отечественного софта не могут договориться о деталях исполнения закона о предустановке ПО

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Исполнение вступающего в силу в апреле закона об обязательной предустановке отечественных приложений на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV находится под угрозой, поскольку производители пока не могут договориться с разработчиками приложений об условиях предустановки, пишет "Коммерсант" .

Напомним, закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России электронные устройства должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса вступление закона в силу отложили до 1 января 2021 года, а теперь он вступит в силу в апреле. 23 ноября прошлого года правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта. Документ гласит, что предустанавливать российские приложения на устройства должны изготовители или продавцы. В список видов ПО для предустановки вошли программы 16 классов: браузеры, поисковики, картографические и навигационные приложения, приложения электронной почты, приложения для облачного хранения данных, голосовые помощники, мессенджеры, новостные агрегаторы, приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям, приложения соцсетей, аудиовизуальные сервисы, антивирусы, офисные приложения, приложения для использования платежной системы "Мир", приложения для доступа к порталу госуслуг, а также приложения для доступа к социально значимым сайтам.

В постановлении указано, что на смартфоны и планшеты необходимо будет предустанавливать все перечисленные приложения, на ПК - браузеры, офисное ПО и антивирусы, а на смарт-телевизоры - браузеры, поисковики, приложения соцсетей и аудиовизуальные сервисы. При этом в документе указано, что предустановка возможна путем полной загрузки приложения, размещения ярлыка, нажав на который пользователь загрузит программу или через диалоговое окно первоначальной настройки нового устройства.

В начале января кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки. Так, на смартфоны и планшеты нужно будет предустанавливать "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекса", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", почтовый сервис Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Live, "ВКонтакте", "Одноклассники", MirPay, приложение портала госуслуг, "МойОфис Документы", Kaspersky Internet Security и будущее приложение Applist.ru для доступа к социально значимым сайтам.

На ПК правительство обязало устанавливать только приложение "МойОфис Стандартный. Домашняя версия", а на смарт-телевизоры предлагается устанавливать приложения Wink, ivi, "Первый", "Кинопоиск", Оkkо, Morе.tv, Premier, "Смотрим", НТВ, Start и "Яндекс".

Как поясняет "Коммерсант", постановление запрещает производителям устройств требовать с владельцев приложений плату за их предустановку, но позволяет выбрать один из трех перечисленных выше способов предустановки. По словам источника издания в одном из производителей, большинство компаний выбирают вариант скачивания приложений при настройке устройства, но такая схема не устраивает разработчиков, включая "Яндекс".

"Компания настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, которые предустановлены на всех устройствах с Android", - отметил он. Другой собеседник добавил, что в "Яндексе" готовы платить производителям примерно по 25 рублей за устройство с предустановленным софтом, маскируя эти платежи под маркетинг или другие услуги. Ранее такая услуга стоила 1-5 долларов за устройство, и для производителей была выгодна схема разделения доходов, которые "Яндекс" и Mail.ru Group получали от рекламы в предустановленных приложениях за год.

В "Яндексе" сообщили, что компания давно сотрудничает со многими производителями смартфонов и постоянно ведет переговоры о "новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе".

В компаниях Samsung, Xiaomi и Oppo отказались от комментариев по поводу предустановки софта, а в Apple не ответили на запрос издания. В Honor заявили, что компания не будет ограничиваться способами предустановки, предусмотренными законом, и обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, "Яндекс" и Mail.ru Group больше не хотят делиться доходами с производителями устройств, а последним невыгодно размещать на первом экране смартфона 16 приложений, на которых они не могут заработать. При этом установка приложений через окно выбора невыгодна разработчикам, поскольку большинство пользователей будет пропускать этот этап настройки. В итоге разработчики софта рискуют не получить выгоды от закона, если не договорятся с производителями.