"Сбер" купил робота Spot

Сбер / Telegram

"Сбер" (бывший "Сбербанк") купил робота Spot, разработанного компанией Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе "Сбера".

"Мы первыми в России показали роботехническую платформу, созданную BD. Она приобретена в образовательных и исследовательских целях. И будет использована для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека", - говорится в сообщении.

Судя по небольшому видеоролику, "жизнь" робота Spot в России началась с прогулки по корпоративному университету "Сбера" и знакомство с роботом-ассистентом, созданным инженерами "Сбера".

Напомним, робот, изначально названный SpotMini был представлен в июле 2016 года. Он был создан на базе предыдущей модели Spot и отличался более компактными размерами: его вес составлял всего лишь 25 килограммов, а время автономной работы - около полутора часов. Отличительной чертой первого SpotMini являлся складной манипулятор-"шея", придававший роботу сходство с динозавром. С его помощью SpotMini мог выполнять различные операции.

Осенью 2017 года Boston Dynamics показала обновленную версию робота: он стал еще компактнее и получил декоративные защитные панели. В октябре 2018 года в Boston Dynamics научили робота танцевать. В 2019 году Boston Dymamics начала ограниченные продажи Spot: роботов сдавали только в краткосрочный лизинг по программе "ранней адаптации". В прошлом году Boston Dynamics официально выпустила робота Spot на рынок. Его могут приобрести компании из разных стран за 74,5 тыс. долларов.

Spot может перемещаться практически везде, где и человек. Использовать его в компании предлагают среди прочего для мониторинга и сбора данных для составления трехмерных карт.