Компания SpaceX за последние годы опубликовала несколько видеороликов, демонстрирующих запуски будущей ракеты Starship. В этих видео ракеты запускались с плавучих стартовых площадок. По всей видимости, теперь компания Илона Маска приступила к созданию таких космодромов.

На днях издание NASASpaceflight обнаружило в порту города Браунсвилл нефтяную платформу, названную Deimos (Деймос; такое же имя носит один из двух спутников Марса). Порт Браунсвилла является ближайшим портом в окрестностях города Бока-Чика (штат Техас), где находится офис и испытательный космодром SpaceX.

Затем журналисты выяснили, что в июне 2020 года, когда SpaceX начала набирать инженеров для строительства морского космодрома, финансовый директор компании Брет Джонсен основал фирму Lone Star Mineral Development. Эта фирма вскоре купила две нефтяные платформы, которые переименовали в честь спутников Марса (Деймос и Фобос). За каждую из них компания заплатила по 3,5 млн долларов, сообщает CNBC . Судя по снимкам из порта, работы по переоборудованию платформ под стартовые площадки для ракет уже начались.

Deimos, one of the oil rigs SpaceX is planning on converting into a floating Spaceport, as seen from the air today, 01-19-21. Its name has been painted on the helipad and lifeboats, so cool. @elonmusk @NASASpaceflight pic.twitter.com/y9VtwJqnFy — Jack Beyer (@thejackbeyer) January 19, 2021

Официально в SpaceX пока не подтвердили покупку платформ, но в июне Илон Маск написал в Twitter, что компания займется созданием плавучих космодромов для запусков ракет к Марсу и Луне, а также для пассажирских перелетов между городами на Земле. Так Маск прокомментировал сообщения о найме SpaceX инженеров для этого проекта.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020

SpaceX, по-видимому, выбрала уже опробованный подход для строительства плавучего космодрома: пусковой комплекс проекта "Морской старт" так же был основан на нефтяной платформе и переоборудован под новую задачу. Его преимущество перед обычными космодромами заключалось в том, что подвижная платформа позволяла запускать ракеты с экватора, что обеспечивает максимальную эффективность за счет использования вращения Земли, напоминает N+1 .