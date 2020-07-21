ВСЕ ФОТО В Минэкономразвития предложили вывести обработку персональных данных из-под действия ряда законов

Архив NEWSru.com Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предлагается вывести из-под отдельных норм законов "О связи", "О персональных данных" и "Об основах охраны здоровья граждан" обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В пояснительной записке к законопроекту говорится, что чиновники предлагают снять ограничения, которые препятствуют "появлению или апробации цифровых инноваций", таких как технологии ИИ и большие данные

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Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предлагается вывести из-под отдельных норм законов "О связи", "О персональных данных" и "Об основах охраны здоровья граждан" обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов. Обзор документа приводит газета "Коммерсант".

Напомним, в первом чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций был одобрен 12 мая. Документ определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности, порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций. К ним относятся искусственный интеллект (ИИ), распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие технологии, внесенные в соответствующий перечень, который формируется правительством. Вступление проекта в силу позволит использовать технологии удаленной биометрической идентификации, в том числе для удаленного заключения договоров об оказании услуг связи.

Сопутствующие предложения Минэкономразвития предусматривают возможность не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну в рамках экспериментов в сфере цифровых инноваций. Также можно будет не соблюдать требования об обязательном получении письменного согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие (с таким предложением в ведомстве выступили в июне).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что чиновники предлагают снять ограничения, которые препятствуют "появлению или апробации цифровых инноваций", таких как технологии ИИ и большие данные. В материалах также говорится, что применять новые правила можно будет в рамках двух экспериментов. Первый эксперимент проведет ассоциация "Национальная база медицинских знаний" (НБМЗ) совместно с фондом "Иннопрактика": партнеры хотят использовать ИИ для поддержки принятия врачебных решений при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов, а также при назначении и корректировке лечения.

Второй упомянутый эксперимент предусматривает создание базы банковских, абонентских и других клиентских данных. На основе их анализа предпринимателям будут давать рекомендации по сфере и месту работы, а также повышению эффективности уже имеющегося бизнеса. Провести этот эксперимент планирует Ассоциация больших данных (АБД).

Эксперты неоднозначно оценивают предложения чиновников. Так, по мнению зампреда комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Савельева, законопроект Минэкономразвития "под видом развития инноваций представляет собой демонтаж права на неприкосновенность частной жизни". Если он будет принят, то затем на уровне подзаконных актов можно будет установить режим, при котором личные данные граждан, в том числе медицинские, смогут обрабатываться кем угодно, как угодно и для каких угодно целей без их ведома и контроля.

Соучредитель Ассоциации профессионалов в области приватности Алексей Мунтян добавил, что законопроект противоречит принципам модернизированной конвенции Совета Европы, которая требует дать субъектам больше прав и возможностей по контролю над обработкой своих данных.

В свою очередь директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман отметила, что предложенные послабления создадут угрозы защищенности данных, но одновременно дадут большое конкурентное преимущество участникам экспериментов.